復古髮夾風潮還沒跟上？15款推薦清單，直接鎖定閃閃惹人愛的「水鑽款」

復古髮夾已經全面攻佔IG版面，從街頭潮人到名媛明星都淪陷其中，就連Blackpink的Jennie也是髮夾愛好者！今年入秋再不入手一組時髦髮夾，那可就落伍啦！而在這片「髮夾海」中，ELLE為你網羅出本季最值得購入的風格趨勢，請鎖定悠遊度假風「貝殼款」、神秘魅力「星空款」，以及閃閃惹人愛的「水鑽款」，復古又俏皮，優雅中帶有不羈性格。以下15款絕不出錯的特色髮夾，各位看官請簽收！

在 Instagram 查看這則貼文 Cloud Nine Australia & NZ（@cloudnineoz）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 上午 3:24 張貼

#1 Jennifer Behr鑽飾貝殼造型髮夾，約NT$6,140



#2 Rosantica貝殼綴飾造型髮夾，約NT$2,180



#3 LELET NY珍珠貝殼髮夾，約NT$2,420



#4 Jennifer Behr星空髮夾組，約NT$4,400



#5 LELET NY水鑽星星髮夾組，約NT$5,830



#6 LELET NY彩色水鑽髮夾組，約NT$6,050



#7 LELET NY鏤空愛心水鑽髮夾，約NT$7,000



#8 Shashi珍珠方夾，約NT$990



#9 Lele Sadoughi扣式珍珠髮夾，約NT$3,000



#10 Shashi小珍珠細夾，約NT$860



#11 Jennifer Behr珍珠水鑽細夾，約NT$6,900



#12 DANNIJO螺旋造型平夾，約NT$2,900



#13 BaubleBar LOVE字樣髮夾，約NT$900



#14 Kitsch BOSS字樣髮夾，約約NT$900



#15 The Marc Jacobs扣式平夾，約約NT$1,500

TEXT／BY WENDY CHOU 與 BERNICE LEE PHOTO／IG@CLOUDNINEOZ、BUNCHOFSCRUNCH、SHOPBOP

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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