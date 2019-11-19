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「躺著瘦」就靠一根小圓柱　發懶也能健康甩肉

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▲▼ Foam Roller健身滾輪。（圖／翻攝IG）

▲誰說躺著不能瘦，靠Foam Roller健身滾輪這個法寶，邊放鬆邊瘦身。（圖／翻攝studipilates IG）

編輯／Rose

工欲善其事，必先利其器，瘦身也是一樣的道理。妳聽過Foam Roller嗎？它是一種健身滾輪，能讓妳躺在上面邊滾動，藉由這個工具按摩全身肌肉，也讓肌群藉此放鬆，更棒的是邊滾動的同時，她也能訓練到妳身體各個部位，躺著躺著就瘦了！

▲▼ Foam Roller健身滾輪。（圖／翻攝IG）

▲躺在滾輪上，能放鬆身體肌肉，也能按摩肌群，藉由一些簡單的動作，還有健身的效果，一舉多得。（圖／翻攝jenniebattensportstherapy IG）

Foam Roller健身滾輪幾百元就能入手，對一般人來說是無負擔的健身器材，且又不佔地方，旅行時也能隨身攜帶，邊玩邊健身，把吃進去的大魚大肉，全都靠運動甩開熱量，越吃越緊實。想要「躺著瘦」，可以試試看以下3個動作，今年夏天絕對要朝鉛筆腿、螞蟻腰目標前進。

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【1】Foam Roller仰臥起坐，朝螞蟻腰邁進

▲▼ Foam Roller健身滾輪。（圖／翻攝IG）

▲滾輪版仰臥起坐。（圖／翻攝jenniebattensportstherapy IG）

滾輪放在背部中間，雙腳彎起，手抱頭，慢慢起身，10下之後，身體往上移動，讓滾輪更靠近腰部處，再做10下仰臥起坐，能訓練到不同的部位。

【2】Foam Roller抬腿運動，朝鉛筆腿邁進

▲▼ Foam Roller健身滾輪。（圖／翻攝IG）

▲滾輪版抬腿運動。（圖／翻攝vivenciapilatesebemestar IG）

滾輪放在屁股下，雙腿腳背下壓，輪流抬腿，持續做50下。

【3】Foam Roller橋式

▲▼ Foam Roller健身滾輪。（圖／翻攝IG）

▲滾輪版橋式。（圖／翻攝tri_sarajohnsen IG）

滾輪放在脖子後方，減輕脖子壓力，接著雙腿站穩，將身體離地，維持30秒、休息30秒，重複3組。

關鍵字：

瘦身, 減肥, 運動, 減重, Foam Roller, 健身滾輪
fashion.net

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