誠品敦南閉幕倒數200天　「深夜2點」竟是熱門時段

▲敦南誠品即將閉幕，30年的經營將在明年5月底劃下句點。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

誠品生活的「起家店」誠品敦南，今正式公佈明年5／31是最後對外營業日，在記者會上敦南店店長對外說出日期時，難掩一絲傷感，該店是全台首間、也是全台唯一一間24小時全日營業的書店，誠品表示，敦南店人潮通常有3波高峰，其中2波高峰都在一般店家的「非營業時間」，深夜2點的時段也在其中。

老台北人都知道，最早的誠品書店，從1989年3月12日開業時是在仁愛路圓環上，直到1995年因為合約到期，才從原本的仁愛圓環遷至現在的國泰敦南大樓現址。當初搬遷時舉辦「看不見的書店」徵文活動，發現投文的內容中，有4成民眾都提到「希望有一個24小時的書店」，才促成敦南誠品書店全日營業不打烊的決定，「無眠閱讀」也成為誠品書店的特色。

誠品生活表示，敦南店每天有3波人潮高峰，分別是晚上6點至晚上10點，是民眾下班後有自己時間的時候，還有晚上10點到凌晨2點是第二波高峰，再來就是早上6點到7點的時段。

誠品敦南店也開啟200天熄燈的倒數，因應當時在仁愛路圓環的誠品，不但賣書，也賣古書、文具等的歷史，也將在今年12月底舉辦「古書拍賣會」，12／27至12／28舉行預展，並在12／29進行拍賣，包括《齊瓦哥醫生》打字稿、1867年版本的《愛麗絲夢遊仙境》，以及全球限量350部的1973年川端康成《古都》。

誠品表示，歡送敦南店，11／15起至敦南店單筆消費200元以上，可使用誠品人APP抽獎，有機會當一日敦南店員、免費看一本書或電影、享用一份溫馨茶食、體驗一晚誠品行旅。