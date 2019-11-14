fb ig video ETtoday search mobile

誠品敦南閉幕倒數200天　「深夜2點」竟是熱門時段

> >

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

▲敦南誠品即將閉幕，30年的經營將在明年5月底劃下句點。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

誠品生活的「起家店」誠品敦南，今正式公佈明年5／31是最後對外營業日，在記者會上敦南店店長對外說出日期時，難掩一絲傷感，該店是全台首間、也是全台唯一一間24小時全日營業的書店，誠品表示，敦南店人潮通常有3波高峰，其中2波高峰都在一般店家的「非營業時間」，深夜2點的時段也在其中。

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

老台北人都知道，最早的誠品書店，從1989年3月12日開業時是在仁愛路圓環上，直到1995年因為合約到期，才從原本的仁愛圓環遷至現在的國泰敦南大樓現址。當初搬遷時舉辦「看不見的書店」徵文活動，發現投文的內容中，有4成民眾都提到「希望有一個24小時的書店」，才促成敦南誠品書店全日營業不打烊的決定，「無眠閱讀」也成為誠品書店的特色。

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

誠品生活表示，敦南店每天有3波人潮高峰，分別是晚上6點至晚上10點，是民眾下班後有自己時間的時候，還有晚上10點到凌晨2點是第二波高峰，再來就是早上6點到7點的時段。

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

誠品敦南店也開啟200天熄燈的倒數，因應當時在仁愛路圓環的誠品，不但賣書，也賣古書、文具等的歷史，也將在今年12月底舉辦「古書拍賣會」，12／27至12／28舉行預展，並在12／29進行拍賣，包括《齊瓦哥醫生》打字稿、1867年版本的《愛麗絲夢遊仙境》，以及全球限量350部的1973年川端康成《古都》。

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

誠品表示，歡送敦南店，11／15起至敦南店單筆消費200元以上，可使用誠品人APP抽獎，有機會當一日敦南店員、免費看一本書或電影、享用一份溫馨茶食、體驗一晚誠品行旅。

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：

誠品, 敦南, 24小時書店, 最後營業日, 收攤, 閉店, 東區商圈, 仁愛圓環
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

影／敦南誠品熄燈！ 確定明年5/31最後營業日

影／敦南誠品熄燈！ 確定明年5/31最後營業日

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

長不大「幼稚鬼」星座男Top 3 ！射手愛討抱、牡羊成熟留給外人

談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

談戀愛狂吵架！「3大怨偶星座」水瓶 X 天蠍管不住只能分道揚鑣

日本女生上班不准戴眼鏡？4理由曝光　推特掀起「#メガネ禁止」抗議 影／敦南誠品熄燈！ 確定明年5/31最後營業日 你不知道的6種蜜粉神用法！一秒解決油頭還能變睫毛打底膏 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 別以為老氣，讓開襟羊毛衫變得時髦的穿法，只要一個動作 小紅書瘋傳！5招讓腿快速瘦下來　網友親試：大腿變好緊緻 從坐姿看隱藏性格　喜歡翹腳坐原來最缺乏自信

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面