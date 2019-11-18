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歐美女生近期熱愛的「果凍美甲」　低調延長指甲卻質感爆棚

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編輯／JJ

女孩們真的是個麻煩的生物，除了衣服、美妝之外，連指甲都不能放過，只要做個美美的指甲就能開心一整個月，尤其是歐美女孩們，特別喜歡長長的美甲，讓變化的空間又更多了～近期在歐美女生們之間開始流行起了「jelly nails果凍美甲」，讓延甲的部分呈現透明，就像是果凍一樣，可愛又有質感！

►女人變美麗秘訣

如果害怕歐美系美甲太過誇張、高調，但是又想擁有延長甲面帶來的纖細修長感，這款就非常低調又充滿質感！先在本身的指甲上上一層乾淨的裸色，並在透明的假指甲部分上點綴一顆水鑽，透明感十足，很好駕馭～

同樣是裸色搭配透明延甲，上一層亮粉就能很俏皮、可愛，Bling Bling 的感覺很少女～

最近天氣越來越冷，來個秋冬色系指甲最應景！深棕色系、琥珀色渲染是近期的熱門選擇，像這樣單色的琥珀美甲加上透明延甲後，再框上金邊，整個質感爆棚，搭配一些金色的飾品從指尖就能流露氣勢。

想要存在感高一點的話，像這樣的龐克暗黑系美甲就相當有個性，當然不一定是要利用紅色製造鮮血流下來的恐怖感，單純的黑色果凍美甲也很好看～

當然，jelly nails果凍美甲也不是近期才出現的，不過流行總是一波波重來，對於喜歡歐美系長指甲，又不想要太高調、太尖或過長，這類型的果凍感延甲造型就很適合，有質感、變化也多，透明感不會太鮮豔，更不挑膚色，女孩們都能輕鬆駕馭！下次不妨就拿這些照片給美甲師試試看吧～

▲歐美果凍美甲。（圖／翻攝自Pinterest）

▲歐美果凍美甲。（圖／翻攝自Pinterest）

▲（圖／翻攝自Pinterest）

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關鍵字：

美甲, 歐美, 果凍美甲, 延甲
fashion.net

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