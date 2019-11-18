奢侈品再售市場年成長12％　Fendi、Prada手袋登熱搜，想買先看二手價

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近年來奢侈品的需求與日俱增，平均每年有著3％的成長率，不過，根據波士頓諮商集團（Boston Consulting Group）近日出爐的報告指出，目前二手奢侈品市場的成長速度已經超越初級市場（品牌專賣店），並且每年以12％的成長率快速增加中。

▲二手奢侈品市場的成長速度已經超越初級市場。（圖／翻攝自The Real Real）

波士頓諮商集團表示：「過去一年內，僅在美國就有高達50％會購買奢侈品的民眾有使用奢侈品的再售平台。」然而，對於想要購買奢侈品的民眾來說，這絕對是一件好事，假設原先要購買一款台幣55,000元的全新Louis Vuitton（LV）手提包，但發現The Real Real等再售平台僅要台幣15,000元，這時消費者便有可能轉向購買二手的奢侈品。

▲如果再售平台的價格便宜許多，消費者有很大的機會購買二手奢侈品。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

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而上述提到的再售平台The Real Real，近日也統計出最受歡迎的2大包款，分別為Prada尼龍包與Fendi Baguette手袋，其中，Prada尼龍包的搜尋量上升228％，而Fendi Baguette手袋的需求量則上升至425％。

▲近幾季Prada尼龍包是相當火紅的單品。（圖／翻攝自The Real Real）

▲Fendi Baguette手袋是經典中的包款，通常都會是女性消費者的首選之一。（圖／翻攝自The Real Real）

此外，該報告也發現，這些二手的賣家，通常都會利用從再售平台獲得的收益，去購買全新的奢侈品。

雖然二手奢侈品市場的成長將可能讓各大品牌的業績下滑，但英國奢侈品牌Burberry早在10月就宣布與The Real Real合作，並鼓勵消售者出售或購買二手的Burberry單品。因此波士頓諮商集團也發現：「在不考慮害怕消費者意見的情況下，支持二手市場的品牌，最有可能成為贏家。」

▲Burberry與The Real Real合作，並鼓勵消費者出售或購買二手的Burberry單品。（圖／翻攝自IG@therealreal）

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