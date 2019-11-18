fb ig video ETtoday search mobile

奢侈品再售市場年成長12％　Fendi、Prada手袋登熱搜，想買先看二手價

> >

編輯／Duke

近年來奢侈品的需求與日俱增，平均每年有著3％的成長率，不過，根據波士頓諮商集團（Boston Consulting Group）近日出爐的報告指出，目前二手奢侈品市場的成長速度已經超越初級市場（品牌專賣店），並且每年以12％的成長率快速增加中。

▲二手奢侈品市場的崛起。（圖／翻攝自The Real Real、Louis Vuitton、IG@therealreal）

▲二手奢侈品市場的成長速度已經超越初級市場。（圖／翻攝自The Real Real）

波士頓諮商集團表示：「過去一年內，僅在美國就有高達50％會購買奢侈品的民眾有使用奢侈品的再售平台。」然而，對於想要購買奢侈品的民眾來說，這絕對是一件好事，假設原先要購買一款台幣55,000元的全新Louis Vuitton（LV）手提包，但發現The Real Real等再售平台僅要台幣15,000元，這時消費者便有可能轉向購買二手的奢侈品。

▲二手奢侈品市場的崛起。（圖／翻攝自The Real Real、Louis Vuitton、IG@therealreal）

▲如果再售平台的價格便宜許多，消費者有很大的機會購買二手奢侈品。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

►快來學「無痛購物法」

而上述提到的再售平台The Real Real，近日也統計出最受歡迎的2大包款，分別為Prada尼龍包與Fendi Baguette手袋，其中，Prada尼龍包的搜尋量上升228％，而Fendi Baguette手袋的需求量則上升至425％。

▲二手奢侈品市場的崛起。（圖／翻攝自The Real Real、Louis Vuitton、IG@therealreal）

▲近幾季Prada尼龍包是相當火紅的單品。（圖／翻攝自The Real Real）

▲二手奢侈品市場的崛起。（圖／翻攝自The Real Real、Louis Vuitton、IG@therealreal）

▲Fendi Baguette手袋是經典中的包款，通常都會是女性消費者的首選之一。（圖／翻攝自The Real Real）

此外，該報告也發現，這些二手的賣家，通常都會利用從再售平台獲得的收益，去購買全新的奢侈品。

雖然二手奢侈品市場的成長將可能讓各大品牌的業績下滑，但英國奢侈品牌Burberry早在10月就宣布與The Real Real合作，並鼓勵消售者出售或購買二手的Burberry單品。因此波士頓諮商集團也發現：「在不考慮害怕消費者意見的情況下，支持二手市場的品牌，最有可能成為贏家。」

▲二手奢侈品市場的崛起。（圖／翻攝自The Real Real、Louis Vuitton、IG@therealreal）

▲Burberry與The Real Real合作，並鼓勵消費者出售或購買二手的Burberry單品。（圖／翻攝自IG@therealreal）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

奢侈品, 初級市場, 二手市場, 再售平台, LV, TheRealReal, Prada, 尼龍包, Fendi, Baguette, Burberry
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

愛黛兒變瘦是為兒子！只花6個月甩肉19公斤的健身菜單公開

愛黛兒變瘦是為兒子！只花6個月甩肉19公斤的健身菜單公開

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 好市多保養品才是王道！網公認「4大必囤神物」海鹽香皂CP值超高 林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭 林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅 不減肥不健身　巴黎女人維持纖細的2個秘密 林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面