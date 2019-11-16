LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北人在這30年間，已經習慣仁愛圓環旁的敦南誠品，1980年它正式開業，1995年首次搬遷，開啟了台北24小時的無眠閱讀，經過了二十多個年頭，2020年5月31日，2樓書店的燈光終究要熄滅了，無論新的「無眠書店」將在何處綻放，相信都無法取代敦南誠品之於老台北人的情感。

Magazine House執行董事熊井昌広日前來台辦展時曾表示，20年前他來到台灣，便對敦南誠品營業24小時的模式感到訝異，他沒想到台灣居然有一間營業24小時的書店，而且深夜的看書人潮不亞於白天，現在日本也有24小時營業的書店，他相信是因為受到台灣誠品的影響。



如今，誠品生活日本橋今年6月在東京開幕，誠品書店遠行到了日本，起家店敦南卻要在明年5月與台灣人說再見，25年匯集千百種閱讀的姿態，也將留駐在當下的時空裡。

半夜1點，整間書店卻滿滿是人，來自各路的觀光客、周邊的居民、剛下班的上班族，靜靜地用自己閱讀的姿態選擇著，千百個理由讓他們前來，找一本書、感染平靜氣氛、想閒晃、找觸發、開開眼界，偌大的書店安安靜靜，只有人們走在木板上的腳步聲嘎嘎作響。

夜歸人與晨起者，品著書香與寂靜，2樓書店的圓形窗小而厚重，不像新式建築般引入大片光線，在誠品敦南書店，日與夜的交界不盡明顯，黃色的燈光反射出木頭的光澤，那是閱讀者們熟悉的氛圍，他們找尋著文字跟自己，明年5月，我們道一聲再見。