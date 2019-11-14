DARPHIN年度禮盒將精露、小粉紅全打包　耶誕花圈限量400個只送不賣

▲美容油天后DARPHIN將經典芳香精露和小粉紅打包成聖誕禮盒，更推出只送不賣的法式聖誕花圈。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每到年底，各大節慶系列、聖誕限定美妝不停歇，法國頂級芳療保養品牌DARPHIN也沒錯過這一波，特別以霧面燙金花樣打造精緻華麗的禮盒包裝，更將經典精露、「小粉紅」舒緩精華等明星人氣商品打包，一口氣推出6大限量禮盒，更準備了只送不賣的超可愛法式耶誕花圈，全台限量400份，12月準時開搶！

▲Darphin 迷你芳香精露限量禮盒，4ml X 4，NT$2,800。（圖／記者張毓容攝）



以法式花植保養和芳香精露聞名的DARPHIN，今年聖誕節特別推出「年度限量禮盒」，以大地花植圖樣搭配法國皇室頂級尊榮的金色元素設計出霧面燙金的禮盒包裝，精緻華麗的高質感外盒，不僅顏值高，還能重複使用。除此之外，DARPHIN更針對不同保養需求，推出6款限量禮盒，從美容油、精華液到抗老保濕乳霜應有盡有，不管是送人還是犒賞自己都很可以！

DARPHIN最經典的芳香精露有好多種香氣，喜歡的太多了，不知道怎麼挑？這盒「迷你芳香精露限量禮盒」幫你搞定，一次收錄柑橘、百妍、茉莉、甜菊等4款超人氣芳香精露，幫你對抗多種肌膚困擾，讓保養效果大提升。

▲Darphin 全效舒緩限量禮盒，NT$2,500。（圖／記者張毓容攝）



除了芳香精露，深受敏弱肌人士熱愛的「療癒小粉紅」全效舒緩精華液當然也有推出禮盒組，「全效舒緩限量禮盒」中包含全效舒緩精華液30ml、全效舒緩修護霜15ml和甘菊芳香精露4ml，將加強肌膚免疫力的必備單品一次打包，讓你一盒養出健康好膚質。

▲Darphin 木槿勻嫩煥顏限量禮盒，NT$3,300；完美無齡胜肽限量禮盒，NT$4,500；鳶尾緊緻無痕限量禮盒，NT$5,800；深海緊緻賦活限量禮盒，NT$10,500。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



受環境因素、現代飲食、生活作息等因素影響，都讓肌膚加速老化，而DARPHIN也針對各式老化問題推出4款不同功效的頂級抗老乳霜禮盒，讓每個人都可依自己的膚況對症解救老化問題。

包含有效提亮膚色、撫平細紋的「木槿勻嫩煥顏禮盒」；可幫助膠原蛋白生成，恢復肌膚彈性的「完美無齡胜肽禮盒」；能撫平紋路、皺紋並緊實臉部的「鳶尾緊緻無痕禮盒」；全方位抗老，深度修護老化肌膚的「深海緊緻賦活禮盒」。

▲法式金色耶誕花圈只送不賣，全台限量400份。（圖／品牌提供）



不僅有限量禮盒，就連聖誕禮物DARPHIN都幫你準備好了！滿滿耶誕氛圍的法式金色耶誕花圈，只要買「迷你芳香精露限量禮盒」就能免費獲得，全台限量400份，只送不賣，一定要去搶一下！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App