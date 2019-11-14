卡地亞1.88億元登拍賣史最貴手鍊！　蘇富比刷新紀錄

▲卡地亞1927年藍寶石及鑽石手鍊以610萬瑞士法郎、約1億8868萬元台幣拍出。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

國際拍賣市場活絡，昨蘇富比（Sotheby’s）日內瓦｢瑰麗珠寶及貴族首飾｣拍賣又刷新紀錄，一件來自亞裔美國收藏家的卡地亞（Cartier）1927年47.07克拉藍寶石鑽石手鍊，經過6位買家競投，最終由亞洲收藏家610萬瑞士法郎、約1億8868萬元台幣投得，成為拍賣史上最高價成交手鍊。

▲裝飾藝術風格的卡地亞47.07克拉藍寶石鑽石手鍊刷新拍賣史，成為最高價成交手鍊。

名列拍賣史上最貴重手鍊，主石是當代珠寶也難得一見的47.07克拉sugar loaf切割緬甸藍寶石，兩旁為分別是顏色D等級的8.60與9.27克拉美鑽，寶石質與量都驚人，且裝飾藝術（Art Deco）風格設計仍是大熱門，因此拍出拍賣史上手鍊天價。

▲蘇富比深切感受到20年代及30年代珠寶受全球買家追捧。

蘇富比深切感受到20年代及30年代珠寶受全球買家追捧，另一件卡地亞1927年祖母綠配鑽石吊墜／別針組合、1937年創作的藍寶石配鑽石別針，都在此次拍賣會拍出佳績，亞洲藏家的買氣尤其強勁，約半數為女性藏家，女性競投比例已是5年前的2倍。

▲裝飾藝術風格大受歡迎，1927年卡地亞祖母綠鑽石吊墜胸針落槌價約3254萬元。