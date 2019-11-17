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陶晶瑩超中肯戀愛10金句： 脆弱不是理由，人總要學著自己長大

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編輯／Ann 圖／翻攝自陶晶瑩臉書

陶晶瑩不光是知名主持人，同時也是愛情專家，就如同她獨特的婚姻哲學，總是引起大家的共鳴，以下就精選10句經典語錄，一定能讓你收穫良多。

1. 我終於相信有些人我永遠不必等。

陶晶瑩曾經說過，為了親人、自己而活，千萬別為了你愛的人活 ，因為世界上沒那麼剛好，你愛的人也愛著你，拋棄不切實際的奢求，看淡人生，好好活著。

陶晶瑩 。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

2. 一個男人懶得跟你聯繫的話，請你不要再去找他。

別再為男人找藉口，他再怎麼忙，也不會連一分鐘回復你的時間都沒有，如果一個男人懶得跟你聯繫的話，為什麼要把時間浪費在他身上。

3. 千萬不要相信，不敢將你介紹給朋友的男人。

一個男人，愛不愛你，從小細節就能發現，如果他總是把你藏起來，甚至不讓你見他的朋友，醒醒吧，這樣的男人絕對有問題。

4. 人生最遺憾的，莫過於，輕易地放棄了不該放棄的，固執地，堅持了不該堅持的。

陶晶瑩說過，烤肉都要加炭，熱度不會自己維持，這種事冷淡久了就會一直冷下去，一定要表達出來，我很在乎這些，這是我生命中很重要的養分，所以我會努力維持住很濃烈的愛，所以該堅持的東西，就不要輕易地放棄。

陶晶瑩 。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

5. 不要過於相信男人的承諾。

承諾很輕易就說出口，卻往往很難做得到，所以別輕易去相信男人的諾言，如果他想做，現在就可以做了，何必拖到以後。

6. 被男人傷害的時候，不要懷疑所有的男人。

陶晶瑩總是鼓勵我們，就算愛錯、錯愛，不代表你會永遠失敗，感情中沒有對錯，請不要對自己和他人產生懷疑，別把上一段感情的錯誤，強加在下一段感情上，失去對所有男人的信任。

陶晶瑩 。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

7. 脆弱不是理由，人總要學著自己長大。

早點長大不是壞事，脆弱一段時間可以，但是務必告訴自己，不能永遠脆弱，連你都不喜歡自己，怎麼會有別人來愛你。

8. 請不要為你的愛情附加條件。

長大之後，對於愛情的看法不再單純，附加的條件越來越多，金錢、事業、權利，其實活的簡單點不是壞事，回想一下最開始認識愛情的模樣，願你也能遇到那個對的人，喜歡最開始的你。

陶晶瑩 。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

9．選擇一個人，就是選擇了一種生活方式。

請牢記，你是什麼樣的人就會遇到什麼樣的人，選擇了他，也代表你的生活會隨著他改變。所以想要簡單的愛情，也請你先成為簡單的人。

10. 擦亮你的眼睛，相信世界並不純潔。

世界本來就不純潔，陶晶瑩不會幫你編織多麼夢幻的童話，而是告訴你，生活本來就很現實，愛上不對的人，絕對沒有好處。

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關鍵字：

陶晶瑩, 愛情, 金句, 名言, 陶子, 李李仁
fashion.net

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