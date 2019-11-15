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菲董錶上秀才華　太空人頭盔映照火星視野

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Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Pharrel Williams佩戴參與設計的RM 52-05RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國歌手「菲董」Pharrell Williams不僅在演藝圈發光，也是時尚圈、潮流界、藝術圈的寵兒，常與各品牌推出聯名作品。近期跨足鐘錶圈，與Richard Mille合作推出同名腕錶RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶，動員了雕刻師、琺瑯師和畫家，於面盤展現他童年時對火星的想像。

Richard Mille 。（圖／公關照）Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 52-05RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶從太空人頭盔映照出火星看地球的美景，底部襯藍色砂金石玻璃。

菲董以顛覆一詞形容他的音樂，連RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪腕錶也顛覆大眾的視野，面盤上呈現五級鈦合金雕刻並使用永久性顏料手工繪製的白色太空人頭盔，倒映出從火星看地球的景色，必須先經過雕鑿、大明火琺瑯裝飾，最後進行細部描繪；頭盔上有兩個分別鑲嵌著黑色藍寶石和兩枚鑽石的白金零件，代表探照燈。

Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille於面盤展現菲董童年時對火星的想像。

RM 52-05 Pharrell Williams陀飛輪錶充滿妙趣的設計不僅於此，其鏤空結構靈感來自火箭發射台，底板還嵌入藍色砂金石玻璃，如同點點繁星。為呼應面盤主視覺，錶殼採用棕色金屬陶瓷及Carbone TPT®碳纖維材質，帶有金屬反光效果，且輕巧堅固，全球限量30只，菲董再次展現他的設計才華，Richard Mille也證明勇於挑戰的品牌精神。

Richard Mille 。（圖／公關照）

▲菲董（右）與藝術界關係緊密，與日本大師級人物村上隆合影。（圖／翻攝pharrell IG）

關鍵字：

Richard Mille, 菲董, Pharrell Williams
fashion.net

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