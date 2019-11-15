超過一半女生不知道！私密保養眉角多，一天別洗超過2次

▲除了顧好臉蛋，私密處也得要費心思保養。（圖／翻攝自IG/euddeume_）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

從頭到腳都擦了保養品，私密處保養可別漏掉，生理期私密處最容易孳生雜菌，進而產生異味，除了平時沐浴時的溫和清潔外，也可以使用私密處專用產品幫助去除異味，私密處保養品建議挑選成分天然、無香精，才不怕傷害柔嫩的肌膚。

超過一半的人都不知道，私密處肌膚是全身上下最細緻的地方，主要是以黏膜組織構成，吸收力甚至是一般肌膚的20倍以上，由此可見私密處保養品的選擇有多重要，若使用到不好的成分或是有害物質，這傷害就像是吃進有毒的物質般可怕。

▲私密處清潔過與不及都不好。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

私密處保養最重要的就是「溫和清潔」，由於周圍的肌膚較脆弱，在清洗時得用攝氏39度以下的溫水，或者是搭配專用清潔產品輔助，在這裡提醒大家一天清潔最好不要超過2次，輕柔清潔即可，過度刺激也不好。

其實陰道本身就有自淨功能，清潔時不需要太用力且洗到太深處，正確的方式是將私密清潔產品在手中起泡後，在輕輕搓揉清洗。必須留意的是私密處構造較為複雜，許多摺痕容易藏汙納垢，內外層都需仔細清洗。

▲泡澡幫助血液循環，讓婦科更健康。

除了上述的清潔之外，均衡飲食與充足睡眠，都能幫助保持賀爾蒙平衡，進而維持私密處健康。

另外女生的下半部的保暖很重要，太寒容易引發經期不順、經痛，甚至會引發婦科疾病，注意保暖能促進骨盆內血液循環，秋冬適當的泡澡也是不錯的選擇。

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