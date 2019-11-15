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5個小動作幫你輕鬆趕走憂鬱情緒　繳卡費、整理桌面竟然有效！

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▲5個動作趕走憂鬱情緒　繳卡費竟有效。（圖／翻攝IG）

▲透過5個簡單小動作就能趕走憂鬱情緒，在半小時內得到「快樂」的感受。（圖／翻攝IG@skuukzky、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

不論個性樂觀與否，每個人總會有感到憂鬱、抑鬱的時候，不僅心情低落，還會影響工作效率。美國《真實簡單》（Real Simple）雜誌指出，工作中的快樂是一種振奮和成就感，和休假時放鬆、自在的頻率不同，但都同樣能帶給人正面的能量，像是以下5個簡單的小動作，可以讓人在半小時內得到「快樂」的感受，而且一點都不難，全都能輕鬆做到！

▲5個動作趕走憂鬱情緒　繳卡費竟有效。（圖／翻攝IG）

▲透過活動身體能幫助提生能量，稍微站起來走動能更有精神。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

1.活動身體提升能量

當你感到情緒低落時，別縮在座位上，站起來伸展一下吧！離開位置出去散步10分鐘，想走出辦公室也別搭電梯，走樓梯，透過走動讓身體逐漸熱起來。路上遇到熟人，打招呼時可以刻意稍微提高一點音量，讓聲音聽起來比較有精神，接著你就會發現自己真的比一開始更有精神了。

2.先解決一件惦念著的瑣事

找一件不是很重大，但又一直掛在心上的瑣事，快快搞定，雖然只是小事，但是解決事情的成就感和輕鬆感，會讓人自然而然開心起來，就能帶動情緒上揚。比如這個月卡費或電話費還沒繳嗎？直接利用APP或線上繳款先繳掉吧！或是公司有些表單還沒填？現在就立馬填妥送出，解決這些輕鬆就能搞定的小事。

▲5個動作趕走憂鬱情緒　繳卡費竟有效。（圖／翻攝IG）

▲陽光能讓人趕到振奮、改善心情，尤其是早晨的陽光效果最好。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

3.多曬曬太陽

越來越多研究指出，陽光能刺激腦內分泌激素，讓人感到振奮，改善心情，尤其是早晨的陽光效果最好，如果遇到天氣好的日子，就花個幾分鐘出去曬曬太陽吧！

4.花10分鐘只專注一件事

給自己10分鐘，什麼都別想，只專注在眼前的一件事上就好。不論是整理Email、將檔案分類，打開檔案先做個開頭或是把辦公桌面整理乾淨，先專注做10分鐘，10分鐘後看看完成的成果，應該還不錯吧！稍微給自己個小鼓勵，喝口水，再回到需要處理的工作任務上，這樣你會發現，很快就能回到工作的正常軌道中，並且能維持專注力。

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▲5個動作趕走憂鬱情緒　繳卡費竟有效。（圖／翻攝IG）

▲主動跟親朋好友連絡，收到來自別人的善意回應就能立刻改善心情狀態。（圖／翻攝IG@skuukzky）

5.主動與周遭親友聯絡

發個訊息問候一下幾天沒聯絡的朋友，打電話給熟悉的廠商窗口或熟客，當你主動釋放出關懷和溫暖，就算一開始是特意的，但只要收到來自別人的善意回應，感受到自己被肯定、被喜歡，就會立刻改善你的心情狀態。因為人和人的情感交流本來就是快樂最基本的要素之一，「Do good,feel good.」（做好事帶來好心情）也是不變的真理。

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關鍵字：

心靈, 憂鬱, 抑鬱, 煩躁, 情緒, 放鬆, 快樂, 工作
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