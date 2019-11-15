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亮･珠寶／點睛品戒指紋飾自己選　內環還可鑲生日石　

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▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）

▲情侶可在點睛品享受個人化訂製。（圖／翻攝chrisanne_tai IG）

記者陳雅韻／台北報導

戒指，最好展現個人風格的配件，隨著手部的動作勾人目光，其中代表的意義更與個人情感深深連結，可能是幸運物、定情物、抑或是閨密間的友情見證。但看膩了珠寶櫃裡的既有款式，越來越多時尚男女追求與眾不同，點睛品趁勢推出PROMESSA duet緣創系列推出專屬訂製服務，讓顧客變身珠寶設計師，組合變化出獨一無二的戒指。

▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）

▲可依各人喜好訂製的點睛品Promessa Duet系列戒指款式豐富。（圖／點睛品提供，以下同）

顧客可透過點睛品提供的平板內建資料，選擇材質、版型、寬度、專屬刻字、表面工藝與寶石，後二者尤其特別，表面工藝能夠選擇單純拋光亮面、磨砂、拉絲、錘鑄、樹紋等5種表面處理工藝，各種裝飾紋理各自展現不同風格，即使未鑲一顆寶石也夠搶眼。

▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）

▲點睛品Promessa Duet 18K玫瑰金亮面戒與18K白金錘鑄戒（左圖），18K白金亮面戒與18K白金樹紋戒。

而驚喜則藏在戒環內圈，點睛品提供每月誕生石鑲於內圈，與佩戴者串起親密情感。此訂製服務不限情侶、即將步入禮堂的新人，也吸引想紀念自己重要時刻的顧客，訂製單價約1萬4300元起，價格視所選材質與設計而異。

▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）

▲銀座白石首創「Smile Propose Ring」服務，將所選鑽石暫時固定在可調整戒台上。（圖／銀座白石提供，以下同）

珠寶界的貼心設計不僅於此，日本珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石，則提供業界首創「Smile Propose Ring」服務，解決男性求婚時深怕求婚戒指尺寸不合適的困擾。可先至銀座白石挑選求婚鑽石，便將鑽石暫時固定在可調整指圍大小的Smile Propose Ring上，求婚成功後再回店上挑選確定戒台，將原本選擇的鑽石鑲回確認戒台，再從品牌提供的寶石選一顆鑲在可調式的Smile Propose Ring上，等於獲得求婚鑽戒外，另有一只紀念戒見證美好時刻。

▲▼點睛品,銀座白石 。（圖／公關照）

▲銀座白石可調式戒圍求婚戒可雷射雕刻紀念密語。

關鍵字：

點睛品, 銀座白石
fashion.net

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