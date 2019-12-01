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Fun・聖誕／人像攝影師教你拍「夜間美照」！私藏技巧一次公開

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記者鮑璿安 ／專題報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

每年聖誕節免不了就是在聖誕樹前拍照，不過在黑夜裡要記錄下璀璨的裝飾以及人像，的確是很有難度的一件事，對此《ET FASHION》請到擅長肖像拍攝的3位攝影師示範，來教大家如何取鏡拍出優質IG美照！

#虛化後方背景

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲燈飾與人物之間的高度落差相當夢幻，手機攝影可用人像模式輔助。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

想要拍出燈飾與人像之間的前後落差感，攝影師建議，可以不用全身入鏡，鏡頭由下至上，虛化後方背景聚焦到肖像處，截取半身位置，開啟手機的人像模式效果，會發現到背景變為朦朧，也加強五官的深邃立體程度，表情自然看著遠方，就彷佛置身銀河中一般，相當夢幻。

#天橋倒影

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遇到天橋別忘記倒影手法。（圖／IG@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天橋是較為高難度的取景位置，要兼具畫面深邃感以及聖誕夢幻氣氛不簡單，比較新穎的手法建議大家可以試著坐在鏡頭中間偏上，從而強調出玻璃中的倒影，上方實物下方虛化的對比手法很有意境。

#人物為輔背景為主

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新北魔法森林自帶光影變化容易捕捉。（圖／IG@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

如果想要拍出聖誕樹以及人物的整體效果，新北魔法森林有6米高度並且搭配光影變化，宛如看到真實極光一般，攝影師建議可以將重點放在背景，也就是人物的姿勢盡量簡單，可以如同照片中背對鏡頭，微微抬頭彷佛置身童話故事中。

# 淺景深

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「淺景深」手法強調主角。（圖／IG@frankucc請勿隨意翻拍，以免侵權。）

景深指的是照片中清晰的範圍，若是想要聚焦在臉上，將背景虛化則可以運用「淺景深」手法，如果手機只有單鏡頭，最簡單的方法就是盡量靠近主角，雙鏡頭可以下載模擬淺景深的App輔助，就可以拍出聚焦人像同時讓色彩光影具有夢幻效果的照片了。

# 姐妹合照這樣拍

▲聖誕節拍照。（圖／IG@frankucc、@mtc.omia、@phiteao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲閨蜜合照穿好姐妹服，牽起手對視超可愛。（圖／IG@frankucc請勿隨意翻拍，以免侵權。）

想要和閨蜜一起拍照，在夜間可以開啟HDR模式自動平衡畫面亮度，雖然時間會比較久，但是色彩亮度也相對平均，當然也別再死板的站在鏡頭前面，穿上妳們的閨蜜裝，選擇一條深邃明亮的道路，牽起手拍出美照，現在就出發吧！

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關鍵字：

聖誕節, 拍照, 耶誕節, 新北, 耶誕, 打卡, 美照, 手機, iPhone, IG, 網美
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