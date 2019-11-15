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萬寶龍毛絨絨小王子筆記本超Q　羊毛套還可放小物

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▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲小王子系列羊毛卡夾#146筆記本，8,700元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年冬季各精品品牌不約而同推出暖意十足的毛絨絨包款、包括香奈兒（CHANEL）、LV（Louis Vuitton，路易威登）均推出多款俏皮設計；書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）也加入流行行列，但不是出現在包款上，而是筆記本！

▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲拆下羊毛套露出筆記本可愛的小羊封面。

萬寶龍今年推出第二款大師傑作小王子系列，靈感源自飛行員繪畫的綿羊圖案，選用Saffiano皮革搭配羊毛製成筆記本，選用金邊紙張，並搭配棕色緞帶展現好質感，配備束帶的羊毛套可拆下顯露筆記本的小羊封面，而羊毛套可置入名片或筆等小物，可愛又實用。

▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍推出精緻動物紋風格筆記本，鱷魚紋款3,100元。

▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍精美筆記本系列#146黑色豹紋款9,000元，蟒蛇皮印花款3,100元。

除了毛絨絨筆記本吸引人，萬寶龍還展現難得的狂野風格，發表一系列義大利製的帶毛小牛皮材質動物紋筆記本，款式包括老虎、斑馬、豹、黑豹、乳牛、長頸鹿等6種，另有小牛皮鱷魚壓紋與蟒蛇紋印花款，筆記本附有雙書籤，一款呼應筆記本顏色、另一款為灰色。

▲萬寶龍Montblanc 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒、LV今年冬天推出多款暖意十足的毛絨絨包款。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 小王子
fashion.net

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