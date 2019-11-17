偶像醜照表情包變搞笑插畫　經典「MINO問號」欠收藏，連女神IU也逃不過

編輯／JJ 圖／翻攝自Twitter@badlydrawnkpops

南韓的KPOP偶像們多數都以團體出道，所以為數眾多，需要經常上舞台、節目增加曝光率，雖然外表光鮮亮麗零死角，但偶像們還是時常被捕捉到出糗的畫面，或者是為讓觀眾開心而不計形象扮醜，而這些搞笑的照片就成了插畫家IG帳號@badlydrawnkpops的靈感來源，把偶像們的超醜表情包畫成線條插畫，相當逗趣～

先來個殺傷力比較小的，這是性感女星韓女團(G)I-DLE 的穗珍，一幕吞拳頭的瞬間被拍了下來，看她一派輕鬆的把整隻手都塞進嘴裡，表情卻超淡定，反倒是後方PENTAGON的YANAN目瞪口呆不敢置信。

接下來，在此插畫家作品中最經典的大概就是這張「MINO問號」！利用線條讓臉部表情更鮮明，皺起來的眉毛和抬頭紋超生動，完全可以拿來當作貼圖、或是梗圖素材。

這張Block B 的P.O 就不是在畫醜圖了，這表情太綜藝又可愛了～作者大概也身為粉絲之一，還悄悄在畫中給他畫上兩顆愛心腮紅，在衣領和帽子上也藏了愛心呢～

沒想到女神IU也有出醜的時候吧！平常就算耍笨、扮醜也還是很可愛，但是這張真的很搞笑呢！可見作者挑選原圖素材的功力也很高強～

有人替金秦禹到飲料時直接到在外面，這種事情發生竟然還能淡定微笑？作者就把他畫成了豆豆眼，看起來超無言～這種搞笑情境實在是可遇不可求～

另外，這張希澈的中文梗圖，連作者自己都表示，這原圖的威力已經太強大，他無法把它變得更好笑，但是畫成插畫版後，那圓潤光滑的額頭、扭曲的面部還有狂舞的長髮，真的超傳神、幽默感十足啊！

不過大家千萬不要誤會，其實作者並不是什麼黑粉，他只是用他的方式在支持自己喜歡的偶像喔！自己的偶像自己笑是基本～所以大家喜歡的話不妨追蹤他的Instagram或是Twitter，搞不好哪天也會看到自己的偶像喔～

在 Instagram 查看這則貼文 badly-drawn kpops（@badlydrawnkpops）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 13 日 下午 3:04 張貼

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