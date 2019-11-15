Ean部落閣／住進曼谷河畔設計酒店　絕美鄭王廟日落就在眼前

文、圖／Ean

隨著曼谷藍線地鐵四個新站今年（2019）八月開通，讓以臥佛寺為首的舊城區，從此沒了不去的理由。之前來大皇宮、鄭王廟、中國城等景點，多是搭乘交通船往返，是有情趣、但就稍稍麻煩，這下可好，趁著新站開張，十月造訪曼谷的頭兩晚，我乾脆就首次入住舊城區，選擇下榻藏在市場深巷裡的設計酒店 Sala rattanakosin Bangkok，來好好探索曼谷老城區日以繼夜的魅力！

▲露天酒吧可近距離欣賞大皇宮



▲酒店餐廳可選擇坐一樓或二樓，景觀一樣優



▲從頂樓露天酒吧可欣賞美麗的昭披耶河日落



改建自兩棟老公寓的 Sala rattanakosin Bangkok 設計酒店，只有 15 個房間，房間數少，但房間可不小，沒有電梯，但貼心的飯店員工會幫忙搬運行李。旅館設計出自 Onion 工作室之手，Sala 旗下的多家精品酒店設計也都交給他們，風格偏向現代融合工業風，相較於公共空間、房間設計更為簡潔俐落，我想，可能是要讓客人把注意力留給大面落地窗外的景觀，畢竟，這可是該酒店的最大賣點！

▲Ean 又發功在房間漂浮了



▲帶些輕工業風的房間風格



昭披耶河畔的Sala rattanakosin Bangkok，最搶手的莫過於是可欣賞鄭王廟的河景房，僅約 7 個房間能與昭披耶河同眠，另一邊的房景其實也不差，像我這次房間雖無河景，但窗外就是大皇宮，不同味道，可說一樣精彩！特別是夜幕低垂後，打燈的大皇宮展現有別於日間的魅力，當遊客散去，彷彿成了獨享私景，一股尊榮感油然而生。

▲我住面向大皇宮的房間，有種小隱於市的況味



▲在房間聽音樂，翻翻書，享受美好的旅宿時光

萬一真放不下河景，那不打緊，跟我一樣晚餐到一樓餐廳吃，推薦坐在臨河戶外區，從日暮到華燈初上，感受昭披耶河的日夜交替，同時還能欣賞鄭王廟的夜間點燈之美，那是我先前沒看過的曼谷，充滿歷史風華。若還不過癮，那就登上頂樓的露天酒吧喝杯飲料，從五樓高度俯瞰河面川流又是不同味道。

▲日落時分頃刻之間，鄭王廟被剪成了形似太空梭的輪廓



▲無酒精的 Mojito 雞尾酒，讓河畔晚餐增添幾許清爽



▲來自韓國的用餐客人們與夜間點燈的鄭王廟自拍合影



▲豐盛的晚餐菜色，但得老實說，菜餚不若景觀那般讓人驚艷



這晚曼谷天有異象，一場閃電大秀在酒吧面向的昭披耶河與鄭王爺廟上空持續了快個把鐘頭，大大小小閃電有紫、有橘或一瞬間點亮成了白晝，彷彿開天闢地來到了創世紀。正好相機在手，就完成了我生平第一次的閃電拍攝，實在過癮！

▲何其幸運，坐在頂樓酒吧欣賞了一場閃電大秀



▲有別於曼谷高樓的 Sky Bar，這的露天酒吧又是完全不同的味道



▲夜空閃電與昭披耶河上的霓虹遊船相映成趣



夜了若不想睡，建議散步去享受一般遊客沒有的福利！夜間臥佛寺園區不收門票，重點是遊客鮮少，華麗的靜謐與白天大異其趣。我在當地朋友的帶領下，先是造訪附近充滿活力的 24 小時不打烊花市，那股夜裡的生命力大概只有農曆年前的迪化街差可比擬。來曼谷，行李箱或可不用帶第二件、但胃需要！平常宵夜忌口的我，也難敵朋友的大力推薦，在中國城吃到的那碗白胡椒粿雜，讓這天畫上完美句點。

▲ 點燈的臥佛寺園區，金碧輝煌



▲ 夜間臥佛寺園區不收費，住這一定要來享受一下這份福利



▲不夜的中國城，有種置身台北某個夜市的錯覺



▲24 小時不打烊的花市，我在這感受到這座城市的強勁脈動



▲中國城的白胡椒粿雜，讓我回味再三



隔日一早，建議早些到一樓的河畔座位報到吃單點早餐，趁還沒被太陽曬到、還不算熱，向東的鄭王廟已先被陽光照拂，作伴的昭披耶河又開始一天的忙碌。吃飽了，就趕緊輕裝出發去探索舊城區吧！老藥舖、賣乾貨的舊市場還有文青咖啡館，甩開地圖，像場穿越的冒險，這一區，老的有味道、舊的泰精采！

▲早晨的昭披耶河朝氣蓬勃



▲ 早餐採單點，我點了當地口味的粥品



▲河畔早餐，非常棒的體驗



▲老城區的舊藥鋪，時光在這裡被安置的很好



▲賣乾貨的舊市場一角



▲帶些殖民風的咖啡館



▲甩開地圖，帶著直覺來場舊城探險，你也可以找到一間對味的咖啡館



/ Info. /

Sala rattanakosin Bangkok

官網 | 臉書

地址：39 Soi Tha Tian, Maharat Road, Rattanakosin island, Bangkok, 10200 Thailand

訂房去

▲酒店外側的 Logo 牆，好有型



作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！