47歲也想長這樣！　陳慧琳少量多餐、只吃原型食物凍齡

▲陳慧琳為瑞士依波路表拍攝全新形象照，47歲的她保養得宜。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1865年的瑞士依波路表（ERNEST BOREL），與港星陳慧琳已合作10年，近期釋出她為品牌拍攝的全新形象照，她身穿浪漫的粉色荷葉洋裝與斜肩洋裝入鏡，完美狀態讓人看不出她已47歲，她曾透露保養祕訣就是少量多餐、只吃原型食物並多喝水，搭配適度運動，讓她隨時都是最佳狀態。

▲陳慧琳曾透露保養祕訣就是少量多餐、只吃原型食物並多喝水，搭配適度運動。

由裡而外散發的光彩，還需要溫暖的力量支撐，陳慧琳與老公劉建浩愛情長跑16年步入禮堂，愈有2子，今年夫妻倆歡度結婚11周年，她表示：「因為珍惜，珍惜時間，珍惜對方。」感情才會細水長流，也因為老公的支持，婚後她仍持續在舞台上活躍表演，事業與愛情兩得意，也是她凍齡的關鍵。

▲陳慧琳與依波路表合作長達10年。

這回為依波路表拍攝形象照，陳慧琳珮戴纖薄的喬斯系列石英腕錶，珍珠母貝面盤上鑲嵌12顆鑽石時標，搭配玫瑰金PVD與精鋼鍊帶，呈現古典味道。她不禁回憶人生第一只錶是上小學時父親所贈，教她懂得珍惜時光，深刻影響她的人生觀。

▲瑞士依波路表型號GBR809L-4599男錶（左）27,500元，女錶27,500元。