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討厭社交的天堂！倫敦理髮廳推「沉默服務」謝絕聊天盡情放鬆

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▲理髮廳 。（圖／翻攝自unsplash）

▲倫敦的 Not Another Salon理髮廳推出「沉默服務」 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

進理髮廳剪頭髮、洗頭原本是放鬆舒壓的過程，不過卻逐漸演變成和理髮師尷尬聊天、應付推銷的漫長戲碼，位於倫敦的 Not Another Salon最新推出一項服務備受好評，只要在預約時先備註「想要沉默」的選項，就能夠安靜享受私人空間，隨即引來網友熱烈迴響，「求台灣引進！」

▲理髮廳 。（圖／翻攝自unsplash）

▲只要顧客在預約時備註想要沉默，理髮師就不會多做閒聊 。（圖／翻攝自unsplash）

喋喋不休的理髮師往往變成各位想拒絕卻無法拒絕的困擾，位在倫敦的理髮廳Not Another Salon就針對客人的這一煩惱，提出只要在預約時，事先備註下你想要沉默服務，也就是在理髮過程中，除了正常的服務話題，再也沒有多餘的閒聊，可以好好享受專屬於你的舒壓時刻。理髮廳負責人 Sophie Hilton也表示，「除了服務所需，希望帶給客人的是放鬆的空間。」

▲理髮廳 。（圖／翻攝自unsplash）

▲沉默服務讓雙方都能享受舒壓時刻。（圖／翻攝自unsplash）

其實這項服務的推出，是讓雙方都能輕鬆，理髮師也不需要為了聊天而聊天，當然若你屬於一秒不閒聊就會憋壞的客人，還是可以照舊選擇尋常的服務，或許台灣也可以嘗試引進，好好靜音一下自己的生活。

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關鍵字：

理髮廳, 倫敦, 理髮師, Not Another Salon, 沉默, 聊天
fashion.net

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