張韶涵也在瘋的「燕麥咖啡」瘦身法該怎麼吃？營養師推薦5+2輕斷食

飲食減肥說起來容易，但堅持卻很難，連張韶涵都愛用的，超夯「燕麥咖啡」瘦身法，到底該怎麼吃才最有效？營養師：「搭配5+2輕斷食法」，吃得飽又能健康瘦，窈窕秘訣大公開！

瘦身飲食餐就像流行一樣，花樣百出卻又讓女孩們趨之若鶩，但選擇適合自己的健康瘦身餐比起節食更有效，近期網路瘋傳燕麥咖啡瘦身法，不僅用過的都說一周見效超有感，專家還建議每周搭配日常飲食這樣吃，瘦身之餘還能清宿便。



張韶涵也在瘋「燕麥咖啡」瘦身法



許多女孩對於身材總是不滿意，明明吃得不多身材卻還是肉肉得有些浮腫，而張韶涵前陣子在小紅書直播就有分享到，過去她也是容易水腫甚至只要一亂吃，水腫狀況從臉部肌膚就能看出來，對抗水腫胖，張韶涵除了日常運動不馬虎，每天早餐她都會用一杯無糖咖啡+燕麥代替麵包類食品，不僅減去多餘的糖分、油分及熱量，咖啡和麥片中的膳食纖維還能幫助腸胃蠕動促進消化，不只水腫的狀況改善了，張韶涵還說，她用燕麥咖啡代替麵包持續吃了三年，不僅身材更穩定，也不容易復胖呢 ~



搭配5+2輕斷食法



其實瘦身的關鍵很簡單，燕麥+咖啡瘦身法的原理，就是將高熱量的麵包加工食品替換成無糖高纖的燕麥，而搭配咖啡不僅能幫助排毒利尿，在早餐吃上一杯既有飽足感又能補充一早所需的精神 ~ 然而營養師也補充，瘦身剛起步的女孩除了從早餐著手是最好的入門方式，當身體開始習慣輕量飲食習慣後，可以搭配加強型5+2輕斷食法，一周5天正常飲食，其中兩天不吃超過500大卡，不僅快速瘦身超有效，斷食期搭配菜單這樣吃，找回S號曲線不是夢。



早餐：燕麥+咖啡+蛋

大多數人早餐習慣奶茶配三明治，但妳不知道的是，一天的精神來源也可能成為妳瘦不下來的真凶之一！執行5+2斷食法，在斷食期的這兩天盡可能飲食簡單並且吃一樣的東西，早餐建議可以將燕麥過熱水煮軟，搭配無糖黑咖啡和水煮蛋，不僅能降低一早的糖分攝取，也讓空腹的腸胃得以喘息，甚至還能藉此清一清昨晚的宿便呢 ~



午餐：燕麥+牛奶

俗話說，「早餐吃得好，中餐吃得飽」，在斷食期間，中餐也要少油少糖，營養師建議，在午餐時可以用250cc的溫熱水沖泡麥片，把麥片當米飯吃，又或者搭配牛奶填補中午空虛的胃，最重要的是在斷食期間絕對要忌口，面對那些零食、飲料的誘惑絕對要勇敢說不。



晚餐：糙米飯+燙青菜

午餐至晚餐時的空檔若肚子已經有些飢餓感，可以吃水果作為斷食期的加餐，接著在晚餐時營養師也推薦，可以吃糙米飯搭配水煮燙青菜，熱量低又有飽足感，還能將一整天沒吃飽的份量一次補回來，但最重要的是，晚餐時段不管再餓，青菜可以多吃但米飯適量就好，才不會瘦身不成反而一不小心多兩公斤喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／ pinterest、張韶涵小紅書



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