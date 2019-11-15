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台北101出現倫敦樂園！　「耶誕禮物夢工廠」萌翻，路人直說：要融化了

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▲台北101耶誕禮物夢工廠。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

▲台北101耶誕禮物夢工廠現身4樓，吸引許多路人拍照。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

記者蔡惠如／台北報導

今（11／15）正式進入11月中旬，信義區百貨進入耶誕檔期，台北101購物中心4樓結合中心廣場與Dior旗艦店門窗，打造有如英倫耶誕街頭的節慶景致，大型華麗的摩天輪，加上耶誕小熊、糖果裝飾與華麗燭光，以「禮物」為主題的空間氛圍，讓路人手機拍照停不下來，直說：好可愛要融化了～

▲台北101耶誕禮物夢工廠。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

為搶奪民眾手機的打卡熱點，信義區近期也開始耶誕佈置，台北101購物中心搶先打造「耶誕禮物夢工廠」，以禮物為主題，不但在經典中設計「禮物輸送帶」，還放上了療癒的布偶與玩偶，加上歐式華麗的路燈與摩天輪，營造出古典高雅的美麗區域，並與旁邊的Dior旗艦店窗景相互輝映，濃濃精品感。

▲台北101耶誕禮物夢工廠。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

之後還有14個居家設計品牌，詮釋各國的耶誕佈置，讓民眾親身感受不同氛圍，碰到順眼的家飾品還能馬上結帳帶走，另外為呼應「禮物」的主題，會場也提供花藝禮物包裝服務，300元起就能有專人將花材結合包裝，讓手中的耶誕禮物立刻升級。

▲台北101耶誕禮物夢工廠。（圖／記者蔡惠如攝、台北101提供）

台北101表示，從11／28至2020／1／5期間推出耶誕購物優惠，指定銀行單筆刷卡滿5,000元，送100元抵用券，使用101聯名卡再加贈100元，或用101 PAY也加贈100元。

關鍵字：

台北101, 耶誕, 聖誕, 派對, 佈置
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