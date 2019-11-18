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出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題

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編輯／JJ　圖／翻攝自monomax.jp、Amazon、Pinkoi@玩布手作 Edith's handwork

在日本光是硬幣就有六種：1円、5円、10円、50円、100円和500円，不知道大家有沒有這樣的經驗？到日本旅遊時因為不熟悉這些硬幣，全部擠在一起也看不清楚，搞得每次付錢都手忙腳亂。那麼這種「日幣專用零錢包」對我們這種外國人一定非常有幫助！將硬幣分類後，結帳真的方便很多～以下就來跟大家介紹三種類型的「日幣零錢包」：

►更多好物這邊挑

＃軌道式零錢夾

日本雜誌MonoMax正好這個月的贈品就是「日幣零錢包」！三折的短夾設計除了能放鈔票與基本數量的卡夾，竟然還有4格專門放硬幣的軌道，按照大小排列一目瞭然，而比較少用到的五円和一円則可以一起集中在拉鍊層中，是不是超方便呢？

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

其實設計成這類型的零錢包有非常多，上網搜尋「日幣零錢包」就可以找到很多，也有專門只放零錢的款式，體積上更小更方便攜帶～

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

＃六格分零錢夾

直接將零錢包中的隔層分成六格，是非常聰明的設計呢～收納空間也比較不受限制，有些人也會在每格上方標記是多少円的格子，這樣付錢時完全不需要翻找，速度也快很多。

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

＃日幣專用零錢夾

另外，也有這種更簡單的零錢夾，使用長夾的人可以放入錢包中使用，或是放在包包、口袋中，需要時直接使用也行，每種錢幣都有自己專屬的位子，付錢時更是可以一手搞定，缺點就是能收納的數量就比較限制，不過平日出門的一般交易，這些零錢大概也足夠應付了～

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

▲日幣專用零錢包。（圖／AMAZON）

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關鍵字：

日本, 日幣, 日幣零錢包
fashion.net

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