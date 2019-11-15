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林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待

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▲▼林志玲婚宴走紅毯。（圖／讀者提供、林志玲工作室提供）

▲林志玲與AKIRA將於11／17在台南美術館舉行婚宴。（圖／讀者提供、林志玲工作室提供）

記者張妤瑄／台北報導

台南女兒林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA，將於11／17（本周日）回到台南舉行婚宴，地點選在具有文藝氣息的台南美術館。隨著時間越來越近，志玲姐姐相中的禮服也曝光，她的白紗為AKIRA代言的美國品牌Ralph Lauren特別訂製款，而送客禮服則由台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）操刀。

▲林志玲。（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）

▲林志玲的白紗交由老公代言品牌Ralph Lauren訂製。（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）

▲▼ 林志玲TASAKI,AKIRA Ralph Lauren 。（圖／林志玲工作室,翻攝AKIRA IG,TASAKI公關照）

▲AKIRA也將穿著代言品牌Ralph Lauren登場。（圖／翻攝exileakira_official IG）

林志玲婚宴僅有至親好友受邀，其實禮服至今也在保密階段，連手搞都未能曝光。新人期許這私密時光，能先將看到禮服的「第一眼」留給至親好友，接著才會正式對外公開。

▲▼ 。（圖／夏姿提供）

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▲林志玲多年來常選穿夏姿服裝，東西合璧的優雅風格深得她心。（圖／翻攝微博）

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2004年起，林志玲以「第一名模」稱號走紅，甚至跨足演藝圈。看得出來，一路走來她點滴在心頭，從婚宴禮服名單就能窺見一二，白紗交由老公代言品牌訂製，送客的中式禮服交給無數次合作的夏姿王太（王陳彩霞）設計。據了解，她自己本人對夏姿喜愛有加，9月前往時裝周時的黑色透紗洋裝，還是她自掏腰包購入的私服。

▲▼ 。（圖／夏姿提供）

▲林志玲先前到米蘭參加時裝周，穿得夏姿私服曾引起廣大討論。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林志玲, 婚紗, 婚禮, 名人婚禮, 夏姿, 夏姿陳, 夏姿・陳, SHIATZY CHEN, 王陳彩霞, AKIRA, 放浪兄弟
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