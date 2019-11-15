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張鈞甯、Jennie隔空撞衫　少女炫螞蟻腰獲壓到性勝利

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▲▼ 。（圖／翻攝張鈞甯微博、路透）

▲張鈞甯、Jennie前後腳穿上同一件香奈兒蝴蝶結上衣。（圖／翻攝張鈞甯微博、路透）

記者張妤瑄／台北報導

張鈞甯昨（11／14）在大陸出席時尚雜誌《VOGUE》舉辦的電影之夜活動，她身穿香奈兒（CHANEL）2019／20渡假系列服裝現身，藍底襯衫配上同色系的超大蝴蝶結細肩帶，呈現率性不失甜美的風格，普遍獲得粉絲好評。

▲▼ 。（圖／翻攝張鈞甯、張鈞甯工作室微博）

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▲張鈞甯內搭同色系襯衫，呈現率性帶甜的模樣。（圖／翻攝張鈞甯微博）

張鈞甯這身造型，粉絲讚「大器、優雅」、「看起來仙仙的」、「氣質迷人」。實際上，同一件超大蝴蝶結上衣，被稱為「行走的香奈兒」的南韓BLACKPINK人氣團員Jennie，早在10月初就在巴黎時裝周穿著看秀，跨海撞衫，兩位人氣女星倒是展現完全不一樣的風格，Jennie是超辣美少女。

▲▼ 。（圖／翻攝張鈞甯、張鈞甯工作室微博）

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▲網友普遍認為張鈞甯這套打扮優雅又有仙氣。（圖／翻攝張鈞甯微博）

23歲的Jennie一向很會將優雅的香奈兒，穿出屬於自己年紀的辣妹韻味，先前出席巴黎看秀時，她單穿蝴蝶結細肩帶上衣，搭配粉紫色毛巾布經典小外套，看似「不經意」的隨興落肩Style，加上性感螞蟻腰，讓她當場成了全場最辣女星代表。

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37歲的張鈞甯、23歲的Jennie雖然相中同一件上衣，但透過完全不一樣的搭配，各自展現屬於自己的獨特風格。

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周／香奈兒CHANEL 2020春夏系列女裝秀。（圖／路透）

▲Jennie先前出席巴黎時裝周時，穿同一件上衣露肩露蠻腰，展現辣妹本錢。（圖／路透社／資料照）

關鍵字：

張鈞甯, 時尚穿搭, Jennie, BLACKPINK, 撞衫, 香奈兒, CHANEL
fashion.net

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