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每個女生都該學的生理期「3階段保養法」　不怕冒痘肌膚還更亮

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▲每個女生都該學生理期3階段保養法。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

女生每個月都要經歷一次「大姨媽」來訪的麻煩期間，不僅身體會受到影響不舒服外，就連肌膚狀況也會跟著變化，有時乾燥脫皮，有時大冒痘，甚至變得粗糙又暗淡！其實只要依據生理期時身體賀爾蒙的週期變化，學會不同時期的肌膚保養法，就能在經期來臨時也能有好膚質，姨媽走了肌膚還變更好。

▲每個女生都該學生理期3階段保養法。（圖／翻攝IG）

▲月經來臨期間，肌膚會乾燥敏感，這時保穎應以保濕補水為主。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

生理期間：加強補水

在經期來的這段時間，體內雌性激素和黃體素分泌量會急速下降，皮膚容易變得乾燥敏感，代謝差、角質自然增厚，讓肌膚變得暗淡粗糙無光澤，加上失血會加速體力消耗、體內營養流失，氣色差、看起來疲憊。

皮膚科醫師表示，這時候肌膚的耐受力也會降低，所以保養應該以溫和的保濕、補水為主，並盡量避免使用較刺激性的保養品與化妝品。

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▲每個女生都該學生理期3階段保養法。（圖／翻攝IG）

▲經期後是肌膚吸收最好的時期，可在這時進行美白、抗老等功效型保養。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

經期後的濾泡期：去角質&功效型保養

生理期結束後的第一週，雌性激素會開始上升，肌膚的新陳代謝旺盛，且含水量和皮脂量會達到最理想狀態，是肌膚狀態最好的時候，且這時候肌膚吸收力強，是保養的最佳時期。

這時候可以運用溫和的去角質產品，幫助去除先前代謝不順的老廢角質，並依據想要的保養功能，選擇保濕、美白、抗老或祛痘等功效型保養，趁這時高效護膚。

▲每個女生都該學生理期3階段保養法。（圖／翻攝IG）

▲經期來臨前一週肌膚油脂分泌旺盛，要注意控油和深層清潔。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

經期來前一週：深層清潔&美白

過了排卵期後，體內的雌性激素會持續下降，由黃體素分泌佔主導，造成肌膚油脂分泌旺盛，容易有堵塞毛孔、粉刺等問題產生，且堆積在肌膚深層的黑色素也會慢慢隨著新陳代謝推移到肌膚表層。

所以這時候的保養重點就要放在控油和深層清潔，或可選擇酸類保養品幫助肌膚代謝，避免粉刺、痘痘生成，另外可搭配有提亮、美白效果的保養品，對抗斑點、黑色素問題。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 生理期, 月經, 大姨媽, 經期, 護膚, 保養法
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