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泫雅＆Dawn交往至今不斷放閃！一起出歌、演戲　大方談戀情心路

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@hyunah_aa

從去年夏天向外界正式宣布交往的泫雅與Dawn，兩人歷經與原本經紀公司解約、加入新經紀公司P NATION，受到不少人的質疑責罵，但也獲得不少鋼鐵粉絲的真心支持，一路走到現在兩人仍像熱戀一般甜蜜，不久前還選在同一天發布新歌曲，徹底落實情侶互相扶持、一起成長！

►女神美麗秘密

泫雅的「FLOWER SHOWER」和Dawn的「MONEY」都在各大排行榜上出現佳績，近期也為了宣傳作品，兩人分別、一起上了一些節目，免不了被問到感情問題，這次兩人也都大方分享，讓大家更加瞭解這對在南韓演藝圈中備受矚目的可愛情侶。

▲泫雅 & DAWN 。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅：「是我先告白喜歡他」

在先前播出節目中，泫雅被問到在這段戀情中是誰先跨出第一步，她就大方地回答：「是我先偷偷喜歡他好一陣子」，後來也和Dawn坦白，而Dawn 的回答也很可愛，他說：「那我們應該約會」。

泫雅：「他是我最堅強的後盾」

儘管事業成功擁有無數粉絲，泫雅仍然認為Dawn 在音樂方面有非常多值得她學習的地方，雖然曲風類型天差地遠，卻能深深感動泫雅，看起來酷酷的Dawn 其實很溫暖，能夠帶給泫雅正能量，讓她更有自信地站上舞台，帶來更好的演出。

▲泫雅 & DAWN 。（圖／翻攝自泫雅IG）

Dawn：「泫雅沒有任何缺點」

除了在粉絲們眼中泫雅沒有任何缺點之外，對於身為男友的Dawn 也同樣認為泫雅沒有任何缺點，能與這樣的女神交往哪裡還能不知足？對泫雅除了情感上的愛慕，一直以來也很十分欣賞泫雅的實力，身為才華洋溢的藝術家卻謙虛且努力，讓人感到由衷尊敬。

Dawn：「希望能一直像現在這樣互相扶持，走得更遠、更久」

就像是近期雙雙發表新曲，兩人應證了一對相配又合適的情侶，在愛的甜甜蜜蜜的同時，還是能夠互相扶持，一起往更好的方向前進。

▲泫雅 & DAWN 。（圖／翻攝自泫雅IG）

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關鍵字：

感情, 愛情, 泫雅, Dawn
fashion.net

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