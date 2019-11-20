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坎達兒珍娜私服最愛黑色系　六款黑色單品敗起來，整條街最時髦的就是你

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黑色單品簡約低調又百搭，因此佔據了許多女孩們衣櫃的一大部分，但黑色單品該怎麼穿才不會無聊？一身黑的穿搭又要如何駕馭才不會死氣沈沈？這次ELLE穿搭筆記整理了超模肯達爾珍娜（Kendall Jenner）的各式黑色街拍穿搭，看這位街拍女王如何完美駕馭黑色的上衣、褲子、套裝還有配件，趕快繼續往下看，尋找下一次的黑色穿搭靈感吧！

一身黑穿搭

說到黑色穿搭，絕對不能少了穿上去就氣勢爆棚的成套穿搭，Kendall Jenner這身黑色連身褲裝，胸前的設計小露性感，貼身的剪裁顯現腿長優勢，高個女孩們真的很適合駕馭褲裝呀！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

黑色的平口套裝帶點微正式的感覺，但褲裝的設計又同時展現中性的休閒風格，完全就是可以直接跑趴的穿搭呀！要出席正式場合的話，再搭一件西裝外套也很合適！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

黑色細肩背心與legging的運動風穿搭，穿著風格大膽或對身形非常有自信的女孩，也很適合這樣穿！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

黑洋裝配黑靴走個性路線，這樣穿真的會成為街頭的焦點呀！簡單穿就很帥氣，女孩們快學起來～

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

柔軟的絲質洋裝與冷酷的黑色調雖然是兩種性質不同的元素，但配在一起卻有種神秘的美感，再搭配黑靴就能展現性感風格，另外配上帶點BLING BLING元素的墨鏡和手拿包，直接去參加派對也OK。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

超修身的黑色長褲

染了一頭金髮的Kendall Jenner駕馭起黑色單品，看起來更時髦又搶眼！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

在Kendall Jenner的私服也很常看到她穿帥氣的黑色皮褲，搭配上身中間簍空的黑白條紋上衣，完全是個性跟性感的化身！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

黑白的穿搭組合再配上滿版圖案的襯衫外套，讓造型不會顯得過於單調。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

黑色喇叭褲絕對是最顯腿長的單品之一，而白色襯衫加上顯現腰形的腰風， 也更能看出Kendall Jenner的好身材。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

對比剛才顯現腰形的襯衫搭黑褲，Kendall Jenner這身Oversize的超長襯衫相對寬鬆，但搭配上方頭跟鞋與皮褲，展現出率性的時髦感。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

T-shirt加上黑色皮褲，讓休閒的穿搭單品質感再提升，帥氣度也大大升級。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

Kendall Jenner用黑色休閒褲搭配出頗有老爹風的運動風格，再配上Adidas yezzy 700球鞋，完美詮釋出隨性的街頭風格。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

五分個性短褲

延續上一張的老爹風，這次Kendall Jenner換上黑色短褲，加上天空藍的衣服，整體顯得更有活潑年輕了！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

簡約的黑色上衣

百搭的黑色上衣絕對是女孩們衣櫃的必備品，想不到該怎麼穿搭時，用簡約的無袖黑色上衣搭配丹寧褲就很好看了！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

用oversize的黑色T-Shirt走下半身失蹤的路線，搭配球鞋簡單又有型，還能露出修長美腿。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

誰說黑色只能單穿！Kendall Jenner這身黑色、卡其色拼接的套裝，特別又醒目。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

超有氣勢的黑色長靴

豹紋短洋裝時髦又有活力，配上黑色長靴就更有氣勢了。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

百搭的黑色包包

看到現在應該不難發現Kendall Jenner真的超愛黑色的肩背包，畢竟低調的黑色配件真的很百搭呀！

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

一身紅的牛仔套裝讓Kendall Jenner成為街頭亮點，而低調的黑色的肩背包剛好平衡紅白的明亮造型。

▲坎達兒珍娜穿搭。（圖／ELLE提供）

TEXT／BY AFRA DING 與 KARLIE SU　PHOTO／達志影像

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, Kendall Jenner, 穿搭, 黑色, 肯達爾珍娜
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