搭捷運到拉斯維加斯　統一時代百貨出現「霓虹綠洲」越夜越美麗

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▲統一時代百貨「愛・Sharing」活動以拉斯維加斯為主題。（圖／統一時代百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

統一時代百貨年度的耶誕派對「愛・Sharing」今（11／15）晚正式登場，今年以拉斯維加斯為主題城市，在信義區2樓夢廣場打造「霓虹綠洲」，把華麗的賭城場景移植到台灣來，包括歷年最高的13米閃亮耶誕樹、霸氣金錢豹溜滑梯、迷幻鏡面咖啡杯、霓虹燈管裝飾的華麗大門，吸引許多民眾前往打卡，將整個信義區在耶誕檔期點綴的越夜越美。

統一時代百貨夢廣場無疑是耶誕檔期信義區重頭戲之一，去年參觀人次突破500萬人，今年共有10個主題燈飾，部分搭配的溜滑梯、直升機、跑車展示台、男人王座設計等，不僅有華麗外表，還能讓參觀民眾走進裝置內體驗，從11／15起，為期41天開放消費者免費入場。

「愛・Sharing」Purple wish聖誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，此外從11／15至12／25每日下午6點至10點的整點，將會有音樂加上燈光演出的Purple Wish燈光秀；而在12／24平安夜，也會有「Share雪兒秀」，將在廣場降下白色的泡泡，感受耶誕節當日細雪紛飛的節慶氣氛。

新光三越信義新天地11／27也會推出耶誕樹點燈，今年主題為萬花筒，台北101購物中心也推出「耶誕禮物夢工廠」，打造有如英倫耶誕街頭的節慶景致。