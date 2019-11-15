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孟耿如形容黃子佼「在家像屁孩」　學FPM藏住男人悶騷潛質

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▲黃子佼認識義大利行李箱品牌FPM是因為老婆孟耿如。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利行李箱品牌Fabbrica Pelletterie Milano（FPM）與街頭時尚指標人物Nick Wooster聯手打造鉚釘箱，於今（15日）請來藝人黃子佼以慢節奏的對談方式介紹單品，聊起與品牌的淵源，黃子佼也不忘放閃，「因為我太太才認識這個牌子。」

▲FPM黃子佼。（圖／品牌提供）

▲黃子佼（左）穿上豹紋皮衣呼應行李箱內襯，時尚觀察家袁青（右）。（圖／品牌提供）

藝人黃子佼藏不住即將成婚的喜悅，換上一身鮮艷的豹紋皮衣現身FPM新品發表會，也正好呼應新品鉚釘箱的豹紋內襯，黃子佼笑回，「我老婆常跟我說，『你在外面跟在家差很多，在家真的是小屁孩。』其實這些東西就是我們應該藏起來的，就像行李箱內襯的豹紋一樣。」

▲FPM黃子佼。（圖／品牌提供）

▲FPM黃子佼。（圖／品牌提供）

▲穿搭傳奇人物Nick Wooster將靈魂注入BANK系列。（圖／品牌提供）

此次品牌與穿搭傳奇人物Nick Wooster聯手打造BANK NICK WOOSTER系列，配備改良過的不銹鋼蝶型鎖，並賦予全新軍綠配色與大膽花紋內襯，黃子佼坦言，「很感動Nick Wooster這一號人物的出現，讓我們這種身高不高的男生，有機會成為icon。」談及與品牌的淵源，黃子佼甜蜜放閃，「其實是因為我太太（孟耿如）才認識的，那時候去歐洲本來想買一個送她當驚喜，結果發現台灣安和路就有了。」黃子佼也俏皮補充，「不過後來當我有了FPM，卻很不要臉的沒有給老婆，自己先在金鐘獎拿來用。」

▲FPM黃子佼。（圖／品牌提供）

▲FPM黃子佼。（圖／品牌提供）

▲FPM。（圖／記者鮑璿安攝）

▲FPM。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BANK NICK WOOSTER系列全台限量12顆，20吋NT$52,500；27吋NT$63,400；31吋／33吋均NT$74,300。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

全台限量僅12顆的BANK NICK WOOSTER系列，箱體外觀採青銅略帶金屬光澤的軍綠色烤漆，內襯大膽使用野性十足的豹紋設計，頗有黃子佼所說的意想不到的魅力，而更迷人的細節處在於，改良過的不銹鋼蝶型鎖，保留復古的純粹工藝，也成為黃子佼最愛的設計亮點，並以專屬帶扣與隔板固定箱內物品，附有多個分裝袋，搭配上Nick Wooster的自由奔放，賦予BANK款式全新生命。

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關鍵字：

黃子佼, FPM, 聯名, 行李箱, Nick Wooster, Fabbrica Pelletterie Milano, BANK, 限量
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