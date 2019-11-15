周董Q兒手擺背後乖乖賞畫　同位藝術家的億元大作台北亮相

▲富藝斯香港秋拍台北預覽於16、17日在台北BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》舉辦。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

是誰家的可愛兒子手擺背後，乖乖欣賞藝術家尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的大作？答案是近年來與藝術圈交流頻繁的「周董」周杰倫的寶貝兒子Romeo，他所觀賞的尚‧米榭‧巴斯奇亞在短短27歲人生中，從街頭塗鴉起家，擷取西方歷史題材，在作品中探討美國黑人社群與其他邊緣化群體，難得的大尺幅作品《熾熱的門》，明、後兩日於台北BELLAVITA寶麗廣塲B1《藝文空間》舉辦的富藝斯（PHILLIPS）香港秋拍台北預覽會展出，同場共展出170件精選拍品，總估價超過8億元。

▲周杰倫po出兒子手擺背後乖乖看尚．米榭．巴斯奇亞作品的影片。（圖／翻攝jaychou IG）

▲尚．米榭．巴斯奇亞1985年作品《熾熱的門》，估價104,000,000元起。

將於11月24日至26日於香港金鐘JW萬豪酒店登場的富藝斯香港秋拍，呈現尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》，出自他短暫而激烈的藝術生涯後期，門柵就是他的畫布，主題靈感源自公元前480年的希臘溫泉關戰役；另一焦點為趙無極於1968年創作的《29. 05- 31. 10. 68 》，也是估價上億元的作品，作品中描繪火、土、氣與水四元素間的纏鬥。

▲趙無極1968年作品《29. 05- 31. 10. 68 》，估價約112,000,000元起。

腕錶仍由勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）領銜，勞力士出現1960年被暱稱為「Pre-Daytona」型號6238腕錶，14K金材質是當年為美國市場而製作的錶款；PP最受矚目則是型號5002G Sky Moon Tourbillon腕錶，雙面均配置複雜功能，包括三問、陀飛輪、萬年曆、星空圖等，估價2480萬元起。

▲「FIRST」晚間場領銜拍品是PP 型號5002G複雜功能錶，估價約24,800,000元起。

深受女性喜愛的粉紅鑽則是富藝斯秋拍焦點，特別與3位珠寶設計師合作，為明年將封礦的阿蓋爾粉紅鑽設計，當中一對鑲嵌心型切割鮮彩紫粉紅鑽石與濃彩紫粉紅鑽的耳環，還可轉化成戒指佩戴，寶石與設計都吸睛；而熱愛翡翠的藏家目光都停留在串有108顆顏色、水分與質地都相當匹配的翡翠珠鑽石項鍊，是此次拍賣估價最高的作品，約3400萬元起。

▲鮮彩紫粉紅色鑽石配濃彩紫粉紅色鑽石及鑽石戒指／耳環一對，估價約23,200,000元起。

▲此次秋拍估價最高的108顆翡翠珠鑽石項鍊，估價約34,000,000元起。