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HOT・Stuff／小CK找回妳的少女時代　「女高生皮鞋」強勢襲來

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▲CHARLES＆KEITH冬季系列陸續上架，快速搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

暱稱「小CK」的新加坡時尚品牌CHARLES＆KEITH，2019冬季系列陸續上架，可以發現學院風格是秋冬大勢，甚至還出現「女高鞋」，高中女生都有穿過的黑色皮鞋，能在這一季單品中看到，穿上立刻逆齡，青春俏麗的風格是本季主打趨勢之一。

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲CHARLES＆KEITH冬季系列推出許多學院風鞋款，售價（左起）NT$1,790元、NT$1,690元、（上＆下）NT$1,690元。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

「復古學院」、「紳裝女孩」是冬季兩大主題，本季運用非典型的學院風格，女子紳裝風格展現小CK為女孩塑造的獨特時尚觀點。「女高鞋」的出現令人回憶起自己的少女時代，並藉此推出許多演變而來的款式，尖頭、方頭、加入金屬細節、踩腳設計，讓這股吹回來的學院風格，多了一點不一樣。

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲會讓人想起高中時穿的學生鞋，變形為更時髦的款式，一穿腦海瞬間湧起許多精彩學生記憶。售價（尖頭）NT$1,690元。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

記得以前穿制服百褶裙搭配的黑皮鞋嗎？小CK今年秋冬推出白色版本，想回頭做一回叛逆少女必入手，搭配學院風制服、男孩風褲裝或是紳裝，都能凸顯如今妳的時尚品味。或是選擇一雙毛呢拼接的款式，走一回貴族學校風格，透過服裝圓夢也不無不可。

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲還記得以前只能穿黑色皮鞋的時刻嗎？變形款來囉，加入毛呢、金屬裝飾讓學生鞋變得更時尚。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

金屬鍊帶踩腳學生鞋、金屬細節裝飾尖頭鞋都在細節處，展現如今妳不受控的時尚感，甩開過去乖乖牌的既定印象，現在妳可以大膽展現自我。另外，秋冬推出許多襪靴，融入學生襪的設計，讓女孩一穿上，能由外而內的展現濃厚學生氣息。

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲鍊帶細節的學生鞋、襪靴通通都是顯年輕必備款。針織平底襪靴（NT$2,790元）、圓柱跟針織襪靴（NT$2,490元）、長筒拼接襪靴（NT$2,990元）。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

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紳士鞋、德比鞋則是紳裝女孩不可或缺的款式，搭配率性風格的正裝，昂首闊步踩出帥氣的步伐。多色、亮面與霧面拼接的款式，更為這股紳裝路線注入更多獨特感。

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／記者張妤瑄攝）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲CHARLES＆KEITH，2019冬季系列。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

▲紳士鞋可以正式也能休閒，也是女孩必備經典款。（依序）拼接樂福鞋（NT$1,790元）、經典德比鞋（NT$1,690元）、尖頭牛津靴（NT$1,790元）、經典牛津鞋（NT$1,790元）。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, CHARLES＆KEITH, 小CK, , 女高中生, 高中生
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