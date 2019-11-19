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情侶交往最容易踩的「4大地雷」，小心變成短命戀

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▲▼情侶交往最容易踩的「4大地雷」。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash、tvN）

▲別怨嘆自己老是搞砸關係，看看以下4件事情是否很熟悉。（圖／翻攝自tvN）

編輯 / Lily

戀愛一開始總是甜蜜，但總是還沒撐過幾個月就分手，為什麼？歸納戀情短命的原因不外乎以下4點，多一個人陪伴應該是要讓戀情更豐富，如果太過在意變成壓力，那麼一個人還比較快樂！

你的世界只有他

交往之前你有自己的生活圈，也很會安排自己的活動， 讓男生忍不住想探究你。但交往後你不再和姊妹出去吃飯逛街，總是黏著另一半，變得不善解人意，總是有許多讓人哄的小脾氣，慢慢你的世界繞著他轉，讓彼此都喘不過氣。

▲▼情侶交往最容易踩的「4大地雷」。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash、tvN）

▲一成不變的相處模式容易消耗熱情。（圖／Unsplash）

約會變例行公事

德國經濟學家戈森曾提出一個有關享樂的法則，同一享樂如果不斷重複，帶來的享受就會逐漸遞減。就像每段感情剛開始時，約會是讓人很期待，兩人只要稍微靠近就感覺小鹿亂撞，但等到交往後時間拉長，兩人便覺得約會很稀鬆平常，新鮮感就會隨著時間增長而遞減，如果都沒做任何努力， 熱情自然會慢慢淡掉。

▲▼情侶交往最容易踩的「4大地雷」。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash、tvN）

▲別總用「你不愛我」對他情緒勒索。（圖／翻攝自Pinterest）

要求越來越多

隨著交往時間拉長，你對另一半要求變得越來越多，只要他有一點點不順你意，你就會拿放大鏡檢視，最後歸咎成 你不愛我的答案，這樣會讓他壓力很大。有要求是好事，但像這樣無止盡要求，其實都在消耗你們的感情。

▲▼情侶交往最容易踩的「4大地雷」。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash、tvN）

▲你的情緒不該由他來負責。（圖／Unsplash）

情緒沒辦法自理

如果做不好去滋養別人，給人能量，最起碼要照顧好自己。別把自己的壞情緒都丟給對方，情緒應該自己負責，別奢求對方是王子要來拯救你，即便一個人也要把日子過得好，多個人陪伴是要讓生活過得更有意思，而不是把情緒轉嫁給對方。

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關鍵字：

分手, 戀愛, 交往, 情侶, 地雷
fashion.net

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