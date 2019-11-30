Fun・聖誕／經典紅綠、靜謐黑白　佈置達人教你吃大餐更有fu

▲如何打造耶誕餐桌，專家給建議。（圖／Crate and Barrel、瑪黑家居提供）

記者蔡惠如／綜合報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

想過一個令人難忘的聖誕夜，打造讓人驚喜的餐桌絕對是個好主意，合宜的餐盤、燈飾與節慶裝飾，讓美食與歡樂成為夜晚的主角，美式居家Crate and Barrel門市視覺陳列設計師Ariel、瑪黑家居品牌視覺經理余汶杰，一起教你如何驚豔四座。

Crate and Barrel門市視覺陳列設計師Ariel認為，設定主題很重要，可以依據家中的佈置風格，選擇適合的耶誕主題加以凸顯，絕不出錯，不但能融入視覺，也能掌握節慶味。

經典紅綠

選擇耶誕傳統的紅與綠色餐盤，或是耶誕樹、花朵與鹿等清晰形象坐桌上點綴，運用在歲末過節的餐桌布置上，紅綠雙色餐盤，加上有北歐聖誕松柏插畫圖騰和托盤宴客器皿混搭，鋪上綴有節慶花紋的檯布做為視覺重點，今年流行搭配金屬消光黑單品，就能有經典又現代的節慶色彩。

靜謐北歐

偏好寧靜質樸的北歐風格，則以不同色階的白為層次，以白色為底的耶誕花樣的餐巾、桌巾，再以中性米白色為主調基底，以雪花圖騰的燭臺或風燈，利用燭光增添情境光暈，松柏、莓果人造插枝可隨興穿插地鋪在桌面作為裝飾，展現融入日常生活又不需費力氣改造的節慶餐桌。

瑪黑家居品牌視覺經理余汶杰則建議，如果想要餐桌風格年輕、不落俗套，可以用不同材質呈現出多元效果，異材質的混搭包括織品、陶土、木頭跟金屬材質的交互使用，是ˇ今年大勢。

節慶感官

在餐桌上選擇派對歡慶的主調，如大地色、紫色、灰色等，再從其主色選擇擺放餐具，異材質大膽搭配可呈現出自我風格，挑選木頭材質、不規則形狀、有厚度的陶瓷食器，或是大理石、雪白瓷器等多材質的餐具，今年最新趨勢為使用金色的元素並用，加上金銀色的絲綢桌巾、亮色燭台或銅色酒器做搭配，整個餐桌就會華麗時髦。





同場加映：多重感官體驗

節慶氛圍若只單靠空間佈置，時常會覺得少了些什麼，原因是身體的感受是透過了五種感官，佈置只能接收到視覺、觸覺資訊，所以難免覺得薄弱。

若想要完全沈浸在聖誕氛圍裡，不妨試試採購一些季節性花材放入花器、使用香氛產品，讓空間香氣帶你進入假期模式；邀請朋友到家裡享受聖誕大餐、為自己煮一杯熱紅酒，都很愜意，另若搭配音樂更好，無論爵士版本或是歌手翻唱，都能讓家裡充滿季節感。