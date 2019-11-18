陳庭妮露美腿逛大稻埕　卡地亞小紅包搶風頭

▲陳庭妮拎卡地亞紅色GUIRLANDE DE CARTIER手袋迷你款，62,500元。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

休閒時光如何穿得舒服又時尚？看看陳庭妮逛大稻埕的穿搭，或許會激發一些靈感，這天她穿著T恤與黑色西裝外套，搭配破破丹寧短褲，盡顯修長美腿的優勢；不僅如此，她還巧搭配件，包括17,400元的Gucci Yankees貼飾棒球帽，以及62,500元的卡地亞（Cartier）Guirlande de Cartier迷你款手袋，更顯俏麗。

▲陳庭妮戴GUCCI帽子、拎卡地亞小紅包逛迪化街，美腿很吸睛。

陳庭妮逛大稻埕迪化街的造型被網友一面倒稱讚，尤其手上拎的卡地亞Guirlande de Cartier手袋，被讚超可愛，此迷你小包讓人聯想到卡地亞經典珠寶盒，運用小牛皮構成俐落的8個刻面，並點綴金色飾帶構成花環圖案，內部燙印金色品牌標誌；內部有2個隔層，附可移除的化妝鏡，以及可調整長度的肩背帶。

▲日前陳庭妮赴日本參加卡地亞活動，穿洋裝搭配同款GUIRLANDE DE CARTIER手袋。

一身黑與白服裝的陳庭妮拎，拎卡地亞紅色小手袋成為亮點，不僅適合休閒穿搭，正式場合造型也好搭配，日前她以卡地亞台灣區全系列珠寶大使身分，赴日本參加品牌活動，她穿正式長洋裝也拎同款包，證明其實用性。