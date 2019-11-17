一招變美／林志玲5個保養秘訣神凍齡！靠濕毛巾維持女神狀態

▲林志玲昨（16）日與老公AKIRA彩排婚宴，肌膚透亮、狀態超好。（圖／記者李毓康攝、翻攝林志玲IG）

記者張毓容／台北報導

萬眾期待的台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA婚宴，即將於今日下午在台南市美術館登場，而昨（16）日下午先與老公AKIRA合體現身台南彩排的林志玲，臉上幸福好氣色藏不住，狀態也好得沒話說，更讓人期待她穿上婚紗現身婚宴的那一刻。

在婚禮開始前就讓我們先來解密，肌膚細緻透亮，美得讓人完全看不出今年已邁入44歲的志玲姐姐，到底有哪些凍齡保養秘訣，讓她能長期維持女神狀態。



1.再熱都不吹冷氣



對於保養也很有自己看法的林志玲有個特別的小堅持，一年四季都不吹冷氣！她認為冷氣就像是一台強力吸水機，會持續帶走肌膚裡的水分，長期下來會加速肌膚老化，因此不論天氣再熱，她都絕不開冷氣，杜絕會讓肌膚乾燥的機會發生。

▲志玲姐姐認為保養品用量要夠，才不影響保養效果。(圖／翻攝林志玲FB & IG，以下同)



2.保養品都用兩倍用量



志玲姐姐曾在綜藝節目中透露自己的保養品用量很大，她不想因節省用量而影響到保養效果，不論是乳霜或是精華液，她都會用到幾乎兩倍的量才會覺得安心，而且不只臉部保養如此，就連護手霜的用量也沒在省，只有加倍地用，絕沒有省著用這種事。

▲她的唇部保養去死皮小撇步，只要熱水和棉花棒就能完成。



3.水潤雙唇靠熱水&棉花棒



工作時需要長時間帶著唇妝的她，在唇部保養上也有小撇步，早上起床時用沾了熱水的棉花棒輕擦嘴唇，就可以把唇上的死皮都去掉，接著再塗上護唇膏或唇部保養品，就能讓唇部變得更滑潤、有光澤。另外，她隨時都會帶著護唇膏在身上，幫雙唇做好保濕。

4.加濕器或濕毛巾防止肌膚變乾



為了幫肌膚保濕、防止乾燥，她也很注重居家的室內濕度，家裡也會開著精油蒸汽機，細緻的水霧爭氣可以幫助維持濕度讓肌膚不乾燥，精油的香氛也能幫助舒緩身心。若是沒有加濕器或蒸氣機的時候，她會在床頭放條濕毛巾，也能幫助維持濕度，不讓肌膚處在乾燥狀態下。

▲她每天一定喝水超過2公升，平日也會靠薏仁水和檸檬汁由內保養肌膚。



5.內在保養也很重要



勤勞擦保養品保濕護膚外，志玲姐姐也很重視內在保養，她認為「喝水」也是保養上很重要的環節，她每天都堅持要喝水喝足2公升以上，幫助身體循環代謝，而且她不喝冰水和冷水，只喝溫熱水。除了大量喝水，她平常也會常喝薏仁水和檸檬汁幫助美白，透過天然的食補來做保養，讓肌膚從內而外亮起來。

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