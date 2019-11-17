fb ig video ETtoday search mobile

一招變美／林志玲5個保養秘訣神凍齡！靠濕毛巾維持女神狀態

> >

▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲5招保養秘訣　凍齡竟靠濕毛巾。（圖／翻攝林志玲IG）

▲林志玲昨（16）日與老公AKIRA彩排婚宴，肌膚透亮、狀態超好。（圖／記者李毓康攝、翻攝林志玲IG）

記者張毓容／台北報導

萬眾期待的台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA婚宴，即將於今日下午在台南市美術館登場，而昨（16）日下午先與老公AKIRA合體現身台南彩排的林志玲，臉上幸福好氣色藏不住，狀態也好得沒話說，更讓人期待她穿上婚紗現身婚宴的那一刻。

在婚禮開始前就讓我們先來解密，肌膚細緻透亮，美得讓人完全看不出今年已邁入44歲的志玲姐姐，到底有哪些凍齡保養秘訣，讓她能長期維持女神狀態。


1.再熱都不吹冷氣

對於保養也很有自己看法的林志玲有個特別的小堅持，一年四季都不吹冷氣！她認為冷氣就像是一台強力吸水機，會持續帶走肌膚裡的水分，長期下來會加速肌膚老化，因此不論天氣再熱，她都絕不開冷氣，杜絕會讓肌膚乾燥的機會發生。

▲林志玲5招保養秘訣　凍齡竟靠濕毛巾。（圖／翻攝林志玲IG）

▲志玲姐姐認為保養品用量要夠，才不影響保養效果。(圖／翻攝林志玲FB & IG，以下同)

2.保養品都用兩倍用量

志玲姐姐曾在綜藝節目中透露自己的保養品用量很大，她不想因節省用量而影響到保養效果，不論是乳霜或是精華液，她都會用到幾乎兩倍的量才會覺得安心，而且不只臉部保養如此，就連護手霜的用量也沒在省，只有加倍地用，絕沒有省著用這種事。

▲林志玲5招保養秘訣　凍齡竟靠濕毛巾。（圖／翻攝林志玲IG）

▲她的唇部保養去死皮小撇步，只要熱水和棉花棒就能完成。

3.水潤雙唇靠熱水&棉花棒

工作時需要長時間帶著唇妝的她，在唇部保養上也有小撇步，早上起床時用沾了熱水的棉花棒輕擦嘴唇，就可以把唇上的死皮都去掉，接著再塗上護唇膏或唇部保養品，就能讓唇部變得更滑潤、有光澤。另外，她隨時都會帶著護唇膏在身上，幫雙唇做好保濕。

4.加濕器或濕毛巾防止肌膚變乾

為了幫肌膚保濕、防止乾燥，她也很注重居家的室內濕度，家裡也會開著精油蒸汽機，細緻的水霧爭氣可以幫助維持濕度讓肌膚不乾燥，精油的香氛也能幫助舒緩身心。若是沒有加濕器或蒸氣機的時候，她會在床頭放條濕毛巾，也能幫助維持濕度，不讓肌膚處在乾燥狀態下。

▲林志玲5招保養秘訣　凍齡竟靠濕毛巾。（圖／翻攝林志玲IG）

▲她每天一定喝水超過2公升，平日也會靠薏仁水和檸檬汁由內保養肌膚。

5.內在保養也很重要

勤勞擦保養品保濕護膚外，志玲姐姐也很重視內在保養，她認為「喝水」也是保養上很重要的環節，她每天都堅持要喝水喝足2公升以上，幫助身體循環代謝，而且她不喝冰水和冷水，只喝溫熱水。除了大量喝水，她平常也會常喝薏仁水和檸檬汁幫助美白，透過天然的食補來做保養，讓肌膚從內而外亮起來。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

一招變美, 林志玲, 女星, 保養, 秘訣, 撇步, 凍齡, AKIRA, 婚禮, 婚宴, 志玲姐姐
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

好市多保養品才是王道！網公認「4大必囤神物」海鹽香皂CP值超高

好市多保養品才是王道！網公認「4大必囤神物」海鹽香皂CP值超高

擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受

擁有「愛情潔癖」的3大星座　金牛一點曖昧都不能忍受

林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅

林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅

CP值超高！秋冬「神級乳霜」不只保濕還能當面膜用 台北101出現倫敦樂園！　「耶誕禮物夢工廠」萌翻，路人直說：要融化了 喜歡一個人都寫在臉上的4星座，連邊緣人水瓶都上榜 燒到不行的聯名球鞋再一波　粉紅絲帶小白鞋、FILA復古老爹鞋預備入手 麻瓜們快訂房入住！哈利波特出生的房子變身民宿　1晚台幣5千有找 林志玲9個勵志愛情金句：可以期待兩人共處，也要享受一人的獨處 久坐變大屁股還會骨盆前傾！兩動作矯正不良姿勢，減小腹、練出翹臀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面