人人必學的白色衣物5大保養法　各種髒污都有解、跟泛黃說再見

▲白色衣物簡單又百搭，但卻很容易弄髒，讓人又愛又恨。（圖／翻攝unsplash、IG@goyounjung）

編輯／Amanda

隨便搭個牛仔褲或寬褲很簡約有型的白T，絕對是每個人衣櫃裡必備的單品，但雖然白T方便又百搭，卻很難保養，一不小心就沾到污漬或發黃，穿沒幾次就要say goodbye，而且不只白T，所有白色衣物都讓人又愛又恨。就是喜歡白色系衣物的人也別怕，只要把以下5招保養法學起來，你的白T、白褲、白上衣全都可以延長壽命，潔白如新。

1.滴到醬汁要先緊急處理



穿著白色衣物時最怕的就是沾到髒汙，不論是吃飯時噴到醬汁，或是辦公時被筆劃到，都讓人煩惱會不會清洗不掉。遇到這些狀態也別太擔心，只要儘早處理，還是能解決的，像是沾到醬汁的話，儘快用洗碗精塗抹在沾到的部位，用刷子刷一下，讓洗碗精滲入布料纖維中溶解油污，再用洗衣機洗滌就可以了；如果是被筆劃到，可先用酒精擦拭；；若是滴到果汁，先用布或衛生紙吸乾，在污漬上倒上白醋，放置一段時間再拿去洗。

▲白色衣物穿過就要洗，以免髒汙變得更難清理。（圖／翻攝IG@chuu_official）



2.當天清洗，並與其他顏色分開洗



現代人生活忙碌，不少人無法天天洗衣服，都是隔個幾天才洗，但白色衣物只要穿過，盡量要當天清洗！身上的汗漬和環境中的灰塵、髒汙會附著在衣物表面，放的時間越久就會變得很難清理，尤其白色衣物更是明顯。除了盡量當天清洗，還要注意要將白色衣物與其他顏色衣物分開洗，就算是淺色系也盡量不要，以免沾上其他顏色。

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▲想延長白T壽命，洗衣、乾燥都要避開高溫。（圖／翻攝unsplash）



3.洗衣、乾燥都要遠離高溫



想讓白T可以穿久一點，不管洗衣或乾衣時，都要切記遠離高溫。洗衣或浸泡時不要用熱水，一般冷水就好，且記得把衣服翻面，放在洗衣袋裡再丟洗衣機洗；衣服的乾燥方式最好就是自然曬乾、風乾，若是使用烘衣機，則要記得選擇低溫烘乾，切勿使用高溫。

4.久放發黃用小蘇打粉或檸檬汁



你應該也有經驗，白色衣物在衣櫃裡放久了沒穿，有時會出現發黃的狀況，這時可以用溫水加檸檬汁或是小蘇打粉混合均勻，把衣服浸泡一個晚上後再拿去清洗，就可以幫助解決黃漬。另外，有些人會習慣洗白色衣物時會習慣用漂白水，但有些漂白水有含氯，但容易對衣料產生傷害，使用久了反而容易讓衣物變黃，而且又有強烈的刺鼻味，試試用小蘇打粉來替代吧。

▲白色衣物最好直接吊掛，較貴重的衣物可再套上衣物防塵套。（圖／翻攝unsplash）



5.收納也有竅門



保養白色衣物除了清潔很重要，收納方式也很重要。收納白色衣物時，一定要確認衣物有晾乾，並保持衣櫃乾燥，且要避免使用塑膠或紙箱類的收納盒，因這兩種材質收納盒容易讓衣物變黃。最好的收納方式是用衣架吊掛進衣櫥，但也要小心不要太靠近衣櫃兩側的木板，以防摩擦造成染色，若是比較珍貴的衣物或是更講究一點，就直接用衣物防塵罩套住保護衣物吧！

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