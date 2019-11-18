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美容專家揭露「油保養」4用法，堪稱入冬最神單品

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▲▼美容專家揭露「油保養」4用法。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB）

▲學習正確方式使用美容油，讓美肌力暴衝。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

隨著氣溫降低，是時候把美容油拿出來用了！許多人總覺得油肌不適合用油，甚至印象還停留在美容油塗抹起來會給肌膚很大負擔的錯誤觀念，事實上坊間的美容油或是精華油質地都很輕盈，一抹秒吸收，更是許多女星肌膚發光的大功臣呢！

美容專家柳燕老師分享，美容油的用途多多，更可以放在任何的保養步驟中，每一個步驟都有不同的效果。

▲▼美容專家揭露「油保養」4用法。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB）

洗臉後擦

當作前導液用，洗臉後馬上擦油，能迅速包覆乾燥不舒服的肌膚，給予滋潤保濕，也有助於後續保養品吸收。

化妝水後擦

美容油萃取自含有油脂成份的果實，例如：玫瑰果、堅果、酪梨......等等，所以會隨著主要成分而有不同的功效，而使用在化妝水之後，最是最基本當作精華使用的方法。

▲▼美容專家揭露「油保養」4用法。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB）

乳液後擦

擦完乳液後擦美容油，美容油會在敷表型成一個保水封膜，鎖住前面的保養程序的養分，持續滋潤保濕。

▲▼美容專家揭露「油保養」4用法。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB）

敷面膜之前擦

這個方法適合在秋冬時使用，秋冬肌膚容易缺水乾燥不舒服，敷片狀面膜之前，先擦美容油後蓋上保濕面膜，藉由片狀面膜的高溫高壓，加強滲透，敷後皮膚水嫩又滋潤。

▲▼美容專家揭露「油保養」4用法。（圖／翻攝自Pinterest、柳燕FB）

當然也有聽過有人用美容油混粉底液以1:2的方式上妝，就能打造出潤澤奶油般的肌膚質感，光澤底妝能讓整體視覺效果超減齡。

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關鍵字：

美容油, 油保養, 秋冬保養, 多用途
fashion.net

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