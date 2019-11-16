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日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

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▲▼八木Alissa消水腫就靠「南瓜水」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲八木Alissa是日本ViVi雜誌的當家模特兒。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

日本人氣模特兒八木Alissa，今晚（11/16）將出席日本講談社ViVi雜誌首度在台灣舉辦的「ViVi Night in Taipei」，深邃美麗的臉蛋被網友譽為「最上鏡」擔當，活動前也特地和《ET FASHION》分享，她私人的美麗保養小技巧。

▲▼八木Alissa消水腫就靠「南瓜水」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲私下的她對彩妝很有研究。

打亮和口紅不可少

Alissa分享如果去無人島，她只會帶ViVi、打亮和唇膏。她認為化妝時臉部打亮做得好，拍照時就能更上相，女生底妝只要光澤夠，整張臉都會是明亮的，唇膏則是會當天服裝或是心情搭配，外出絕對少不了這兩樣東西。

▲▼八木Alissa消水腫就靠「南瓜水」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲每天都隨身攜帶保養導入器。

完美的保養細節

Alissa分享若隔天有重要活動，她會希望經紀公司能留半天時間給她，為了維持好狀態她會去健身房、淋巴按摩、美容院修頭髮、補色，當天晚餐更會做調整，當天早上會用導入器加強保濕，確保以100分狀態出現。

▲▼八木Alissa消水腫就靠「南瓜水」。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲她的身材除了天生優勢，健康飲品也幫不少忙。

狂飲「南瓜汁」消水腫

身為日本時尚icon，Alissa私下其實很關注韓系美妝保養，更會去追蹤一些IG帳號來研究精進，先前去韓國旅遊發現消水腫很出門的南瓜汁，即便在整形街才買的到，她還是願意親自一箱一箱搬回來。


別給自己壓力最健康

因為本身食量不大，所以較沒有維持身材的困擾，也不會刻意忌口不吃什麼，她的飲食重點放在吃好消化的東西，正常晚餐七點前吃完，睡前四小時不吃東西。平時多喝水，也會喝預防青春痘的美肌飲料。

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關鍵字：

八木Alissa, 日本模特兒, ViVi, 保養, 彩妝
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