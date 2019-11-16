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林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅

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▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲（右）與老公AKIRA換上RALPH LAUREN禮服為明日婚宴彩排。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／綜合報導

台灣第一名模林志玲明天將與日本「放浪兄弟」成員AKIRA，在台南市美術館一館舉辦婚禮，今下午她與老公現身「全臺吳姓大宗祠」，為明日宴客前的儀式彩排，兩人分別換上RALPH LAUREN白紗與三件式禮服，林志玲的白紗洩露了她對珍珠的喜好，上半部縫綴不少珍珠，她的耳環則出自日本珍珠品牌TASAKI，腳上喜氣紅鞋則是義大利精品鞋履品牌RENE CAOVILLA的珍珠鞋。

▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲（右）與老公AKIRA彩排完離開讓媒體捕捉合影。（圖／記者李毓康攝）

林志玲與AKIRA今均穿米白色服裝、無名指也同戴婚戒亮相，彩排時兩人都換上明日婚禮的禮服，搶先透露林志玲對於新娘造型的偏好，她特別喜歡圓潤、優雅的珍珠，耳際5萬1000元的TASKI Kugel珍珠耳環正是她的心頭好，明日婚宴是否再搭配珍珠珠寶，令人好奇；而兩人首度曝光的婚戒，男方是素面款，林志玲則同時戴上婚戒與求婚鑽戒，但求婚戒有別於一般人的單鑽款，而是有特殊造型的設計。。

▲▼林志玲、Akira婚禮彩排。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲（右）耳際的TASAKI珍珠耳環相當搶眼。（圖／記者李毓康攝）

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲林志玲佩戴5萬1000元的TASKI Kugel珍珠耳環。（圖／翻攝TASAKI官網）

日前義大利精品鞋履品牌RENE CAOVILLA舉辦秋冬發表會，林志玲爸爸林繁男現身支持，驚喜收下品牌要送給林志玲的蕾絲高跟婚鞋，當時林爸爸承諾要女婿AKIRA帶女兒再買一雙，今林志玲彩排穿約2萬7000元紅色珍珠平底鞋，正出自此品牌。

▲▼TASAKI 。（圖／品牌提供）

▲林志玲今彩排時穿義大利精品鞋履品牌RENE CAOVILLA珍珠紅鞋。（圖／翻攝RENE CAOVILLA官網）

關鍵字：

林志玲, AKIRA
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