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Fun・聖誕／2019派對彩妝重點？彩妝師王盈喬：紫色、霧化唇邊一定要試

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▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲今年聖誕彩妝該怎麼畫？人氣彩妝師王盈喬提點4重點。（圖／翻攝王盈喬FB）

記者張毓容／台北報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

每到年底這段時間，眾所期待的聖誕節和跨年即將接連到來，各種歡樂聚會、聖誕趴不停歇，這時候總想能有別於日常的平淡彩妝，畫上亮麗搶眼又特別的妝容，但到底該怎麼畫才不容易失手？《ET FASHION》這次邀來許多潮模都指定、愛用的人氣彩妝師王盈喬幫大家提點4大重點，對於今年派對妝、聖誕彩妝還沒有頭緒的人，快來聽聽她怎麼說。

▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲妝容裡加一點鮮艷色點綴就能瞬間跳脫平時妝容，王盈喬推薦一定要試試紫色。（圖／翻攝王盈喬FB、記者張毓容攝）

1.鮮艷色、彩色局部點綴

聖誕節是玩彩妝的好時機！想要妝容看起來獨特又亮眼、跟平常不一樣，王盈喬推薦可以在妝容裡加入一些日常時不敢用、不敢挑戰的顏色，像是藍色、綠色、黃色或紫色等鮮豔色彩，就能立刻讓人眼前一亮、別於平常的感覺，尤其是今年很流行的紫色，王盈喬更推薦一定要試試！

想要駕馭這些以往大家很害怕的顏色，其實也不難，王盈喬表示用局部點綴的方式就能簡單好上手、不容易出錯，比如可以把這些特別顏色放在眼線或是加強在下眼影的部分，就像是在一套很簡約的服裝搭上一條亮眼絲巾，會讓妝感變得更活潑、有層次，但又不會給人太豔麗，或妝感很濃的感覺。

2.改變局部妝容畫法

在妝容的使用色彩上做變化之外，王盈喬說也可以利用質地、畫法上的變化來打造新鮮感，像是選擇可以用一些帶有珠光、亮片的質地，也可以將平常畫得較細的眼線拉成貓眼眼線，或在尾端加上星星或是幾何圖形，都會有很好的效果。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲「霧化唇邊」能讓唇型更飽滿，薄唇也能擴大唇型。（圖／翻攝王盈喬FB）

3.霧化唇邊讓雙唇更飽滿

亮眼的派對妝除了把妝容重點放在眼妝，唇妝也是一個好選擇，不僅可用唇彩顏色來打造亮點，王盈喬也很推薦「霧化唇邊」，而這也是她最近很喜歡用的畫法。做法很簡單，任意塗上自己想要的唇彩，再運用韓國口紅雨衣疊在唇周，可以模糊唇線，讓雙唇顯得更飽滿，就算是薄唇的人都能用這個畫法擴大唇型，讓雙唇看起來更豐厚。

▲2019聖誕彩妝重點。（圖／翻攝FB）

▲底妝越輕薄服貼越不容易脫妝，搭配搶眼的眼唇妝整體妝感也更和諧。（圖／翻攝王盈喬FB）

4.讓妝容更持久不暈妝

在這個歡樂的節慶時節，很多時候妝容需要頂著一整天，也因此妝容的持久度就特別重要。首先，想讓底妝到晚上依舊服貼不脫妝，王盈喬說關鍵是「輕薄」，底妝越厚重越容易脫妝，而且在眼妝、唇妝很搶眼的狀況下，底妝要是再有厚重感，妝容就會顯得「很滿」，容易有俗豔感。另外，上眼妝前一定要先把眼下卡粉、粉溝清乾淨，這點是避免眼妝暈糊非常重要的關鍵，也是王盈喬私藏的小撇步，最後一定要記得要撲上蜜粉，讓妝容持久力再延長。

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