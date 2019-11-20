《冰雪奇緣2》聯名彩妝太美　Elsa冰晶藍眼盤與Anna紅棕色唇膏直接全包了

編輯／JJ 圖／翻攝自ColourPop官網、IG@colourpopcosmetics

美國平價美妝ColourPop日前才剛與南韓美妝大神PONY旗下品牌BITTI 推出聯名系列，擄獲不少少女心，且剛過完雙11購物節，也絲毫沒有給大家荷包休息的意思，近期又配合即將上映的《冰雪奇緣2》推出專屬於Elsa與Anna公主的彩妝套組！身為影迷兼採妝控絕對不能錯過～

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＃ColourPop X 冰雪奇緣2 全套 frozen ll collection，76美金（約NT＄2,320）

這次ColourPop特別為來自《冰雪奇緣》的兩位女王與公主製作專屬彩妝，兩人都有各自的彩妝套組，內包含9色眼影盤、唇膏、唇蜜與亮片色眼影膏，也就是說此次聯名系列全套就等於是兩組！一次滿足冰雪冷豔的Elsa 冷調藍紫色系，與溫暖熾熱的Anna公主色系～

＃Elsa套裝、Anna套裝，各38美金（約NT＄1,160）

Elsa 的彩妝套組整體就非常有女王的風範，雪白、銀藍的色調營造出冰天雪地的氛圍，在包裝上也能看到片片雪花，美到不忍直視～

Anna公主的包裝則是以溫暖的粉紫色調為主，彩妝部分更蒐羅了秋冬的實用色系，就像Anna 公主頭髮的顏色一樣走的是紅棕、橘色調。

＃Elsa 眼影盤、Anna 眼影盤，各15美金（約NT＄460）

每次只要ColourPop推出眼影盤就必定成為組合中的焦點！畢竟Elsa 與Anna 在個性、外貌上都有著極大差異，這兩盤眼影盤的色彩搭配差距也相當大～

相同的部分是都有淺色霧面打底與深色眼線色，Elsa盤的色彩偏粉、以最能代表Elsa 的冰晶藍色最為特別，還有像是雪花結晶般的銀色，很適合冷豔公主風，對於雪白肌、冷色調肌膚，使用起來肯定仙氣爆棚！

而Anna 盤的色調都是秋冬實用的顏色！從深棕、紅棕到橘色系，簡單搭配又好駕馭，其中最特別的大概是鮮黃色與金色亮片色，這閃耀程度不只一般，喜歡Bling Bling妝感的女孩一定會愛上～

＃Elsa 唇膏 #little snow、Anna 唇膏 #going north，9美金（約NT＄280）

當然唇部產品也是免不了的，這次唇膏採用的是奶油霜cream的質地，擦上有種絲絨光感、滑順不乾，重點是超便宜！一支不到台幣三百元，不論是Elsa 還是Anna 的色號都超實用！

▲ #little snow是帶點紫調的百搭豆沙色、#going north則是秋冬最受歡迎的顯白土色～

＃Elsa 唇蜜 #mythic journey、Anna 唇蜜 #free spirit，8美金（約NT＄245）

另外，歐美系女孩最愛的唇蜜也有～可以疊擦在唇膏上，也可以直接擦在素唇上，營造出水嫩的嘟嘟唇，讓人看了就很想親一口～

＃眼影膏 #the dark sea、#waterfall，9美金（約NT＄280）

接近膏狀質地的眼影粉顯色力、附著力都比較高，喜歡歐美濃郁妝感、眼皮容易脫妝的女孩都很適合。

《ColourPop X 冰雪奇緣2》系列皆已在官網上架，喜歡的朋友記得手腳加快或尋找代購，如此平價高CP值絕對造成搶購風潮，趕快入手，想變身Elsa還是Anna都行！

如果除了《冰雪奇緣》之外還喜歡其他迪士尼公主，也別忘了ColourPop在10月時就有推出迪士尼公主系列，超美的重量級15色眼影盤，再加上每位公主專屬色號的腮紅與唇彩，絕對也讓你逛到欲罷不能～

▲Midnight Masquerade Palette。



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