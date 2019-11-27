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Fun・聖誕／內在戰袍很重要！透明蕾絲、美背設計女人都必收

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▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲年底節慶月即將到來，除了重視外在打扮之外，內在美也是不能忽視的一環。

記者張妤瑄／專題報導　圖／各品牌提供

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

隨著聖誕節即將到來，也代表著年底一連串的節慶、派對通通將至，各種交換禮物、派對行頭的需求激增，而行頭除了外表的穿搭之外，內在美也要重視，畢竟要搭配派對洋裝，或者想在佳節夜晚營造情趣、製造桃花等，內在美的戰袍也同樣重要啊！

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲內在美的搭配應視服裝精心搭配。

內衣的選擇應該對應外在服裝審慎挑選，畢竟露出肩帶或是一點內衣邊，都不能為精心挑選的服裝做最佳呈現。舉例來說，若選定低胸洋裝，那建議內衣也要挑低脊心深V款，才能將內在美好好藏起，展現最完美那面。

當然，若是要露出一點點內衣邊，做出「性感」裝扮，也應該精挑細選，畢竟不是每一件內衣都適合。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲對搭配的重視程度由內而外，也能輕鬆找到自信。

【深V款】

若是要派對Dress Code需求，或許會有低胸造型，此時應選擇低脊心的深V剪裁胸罩，才能完美呈現服裝美感。黛安芬（Triumph）本季主打的璀璨水感動系列，深V剪裁搭配固定式水波襯墊，內搭配低胸剪裁的造型外，在集中托高也有完美效果，說是「戰袍」一點都不誇張。

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▲黛安芬璀璨水感動水漾深V款，內衣B－C／70－80售價NT$1,880元，平口配褲M－EL售價NT$550元。

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▲PEACH JOHN Nudy®優雅香頌蕾絲薄襯胸罩，售價NT$1,190元。

【美背款】

如果選定露出美背的服裝，除了平口Bra可以選擇外，如今也有許多內衣都有做「美背」設計，舉例來說日本品牌PEACH JOHN在台開賣日本買不到的亞洲限定款，背面使用睫毛蕾絲面料，與肩帶形成美被三角，性感不失甜美。

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▲PEACH JOHN天使美背蝴蝶結繫帶胸罩，售價NT$1,190元。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲黛安芬未來摩登記憶枕前扣美背款，內衣B－C／70－80售價NT$1,780元 ，低腰配褲M－EL售價NT$550元。

【桃花款】

長夜漫漫的激情夜晚，當內在美成為「外衣」，如何性感不失俗艷，成為精緻女人必須考量的課題。法國品牌西蒙佩兒（SIMONE PÉRÈLE）有解，透視刺繡蕾絲面料給人第一眼的火辣刺激，絕對是是每位女性衣櫃內必收的「招桃花」款式。

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▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲（綠）LUMINEUSE夜光系列½無襯胸罩（NT$4,180）、修飾褲（NT$2,380）；（紅）SAGA傳奇系列½無襯胸罩（NT$5,480）、平口褲（NT$3,480）。

【舒適款】

習慣無拘無束的運動女孩，直接找一款有節日氣息的設計最實在，德國品牌sloggi年末推出Holiday版本，深藍夜空下繁星點點的圖騰很有FU，除了能享受無拘無束的零負擔膚觸，還讓人一穿自帶派對感。

▲▼ 。（圖／品牌題供）

▲sloggi ZERO Feel Holiday系列。

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關鍵字：

Fun聖誕, 聖誕節, 耶誕節, 2019聖誕, 2019耶誕, 內衣, 胸罩, 派對, 搭配, 時尚穿搭
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