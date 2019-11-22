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11.2萬元外套上佈滿超Q布娃娃！日本夯牌AMBUSH支線首賣商品太吸睛

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編輯／Duke

紅遍全球的日本品牌AMBUSH，自創立以來不論是配件或是服裝的設計都令人為之一亮，創辦人同時也是設計師的Yoon，現在還是DIOR Men的飾品設計師，來頭不小。在她帶領下，AMBUSH與眾多品牌推出聯名系列引發話題，日前Yoon突更在個人IG帳號宣布，AMBUSH將推出全新支線品牌「ARTISANAL」，首賣單品是一款佈滿玩偶的MA-1外套，要價11.2萬元，外套上有熊、獅子、烏龜等等，童心滿滿，根本是「行動夾娃娃機」。

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲AMBUSH主理人Yoon宣布將迎來全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

而Yoon也在個人IG帳號表示：「ARTISANAL將著重在日本工藝與趣味藝術。」首賣的單品選用經典外套MA-1為主軸，而背面則運用大量的針織娃娃作為配飾點綴，其中，Yoon的貼文寫上了「MIKEKELLEY」、「inspired」的標籤，因此這件外套的設計靈感很有可能是汲取已故藝術家Mike Kelley的作品。

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲以MA-1為主軸，搭配大量的針織娃娃作為配飾點綴。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲這件外套的設計靈感很有可能是汲取已故藝術家Mike Kelley的作品。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

全新支線品牌「ARTISANAL」預計都將以限量形式發售，並且僅在日本東京的AMBUSH WORKSHOP上架，因此對於ARTISANAL MA-1外套有興趣的朋友，都可以在11／22到店購買，定價為日圓400,000元（約台幣112,000元）。

此外，曾經Supreme也運用針織毛毯、布娃娃及破布玩具等Mike Kelley的作品元素推出聯名系列，當時Supreme共帶來工作外套、絲質襯衫、衛衣、T-Shirt、滑板等單品，以向這位已故的藝術家致敬。

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲AMBUSH全新支線品牌「ARTISANAL」。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、Supreme）

▲Supreme運用針織毛毯、布娃娃及破布玩具等元素向Mike Kelley致敬。（圖／翻攝自Supreme）

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關鍵字：

AMBUSH, 日本, Yoon, ARTISANAL, MA-1外套, 趣味藝術, 針織娃娃, MikeKelley, Supreme
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