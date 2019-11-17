林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

▲林志玲在爸爸林繁男的陪伴下從酒店出發。（圖／記者李毓康攝）



記者張妤瑄／台北報導

名模界始祖「第一名模」林志玲今（11／17）與日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA在台南舉行婚禮，稍早AKIRA先行下樓現身晶英酒店大廳，他身穿代言品牌Ralph Lauren三件式燕尾禮服帥氣登場，鞠躬謝謝守候多時的媒體與粉絲。下午3點左右，林志玲由爸爸林繁男牽著步出新娘房，她與老公同穿Ralph Lauren訂製款白紗配同品牌白色高跟鞋，珍珠領的設計典雅，在與曳地禮服一般長的頭紗襯托下，更顯浪漫。

▲林志玲、AKIRA前後現身，新娘白紗為圓領剪裁洋裝在領口與手臂上用珍珠點綴，轉過身來露一點點美背，整體簡約不失優雅氣質。（圖／記者李毓康攝）



▲林志玲、AKIRA準備進入傳統儀式環節。（圖／林志玲工作室提供）



新人驅車前往「霜花亭日式甜點店」、百年古蹟「全臺吳氏大宗祠」，預計在下午3點20分舉辦傳統儀式，其中更會進行南部傳統習俗「喝新娘茶儀式」給男方親友，帶男方親友見證台灣傳統禮俗，為自己與老公也給兩家親人留下美好回憶。

▲林志玲、AKIRA前往吳氏大宗祠，稍後就將進行傳統儀式。（圖／記者李毓康攝）



傳統儀式結束之後，林志玲、AKIRA下午4點50分將會抵達台南市立美術館一館先行舉辦餐前酒會，並在晚間6點於館內舉辦晚宴。據悉，兩人將由大門口直接進入會場，可以和媒體與前來祝福的粉絲打招呼，可看出女神貼心照顧粉絲的心情。台南市府考量動線，預計下午4點起擴大封路範圍，封閉南美一館前的南門路、友愛街十字型道路。

受邀參加婚禮的賓客，目前正陸陸續續抵達中，中午左右林志玲凱渥恩師洪偉明、邱瓈寬、蔡康永、小S夫妻、陳怡蓉夫妻等人都陸續抵達，準備出席獻上祝福。

▲林志玲恩師洪偉明稍早抵達準備觀禮。（圖／記者李毓康攝）



▲林志玲、AKIRA婚宴選在台南美術館一館舉行。（圖／記者李毓康攝）



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