金馬前戲／回味《返校》揪心6金句：「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易」

編輯／JJ 圖／翻攝自《返校》電影劇照、FB@DetentionTheMovie

第56屆金馬獎即將在11／23（六）舉行，《返校》以大舉入圍12項之姿進軍角逐今年金馬獎，備受觀眾評審看好。電影《返校》背景設定在台灣早期戒嚴時期「白色恐怖」時代，相信大家在劇中都有深刻的共鳴與感動之處，在金馬56前夕，就讓我們一起來回味一下《返校》中揪心的經典台詞～

＃「只要我們還活著，就有很多事可以去期待」

不管身處於什麼樣的時代，面臨什麼樣的窘境，都要記得最重要的是，只要還活著，就有可能改變。

＃「人不是應該生而自由嗎？不就是看幾本書而已，為什麼會變成這樣子？」

許多觀眾都認為這句話非常的揪心，在那個禁書、禁歌的年代，不論是對創作者還是讀者百姓，都被剝奪了人生而該擁有的自由。

＃「你是忘記了，還是害怕想起來？」

最強打的這句台詞，如果沒看過電影或許無法了解箇中含義，但是對於觀賞過的觀眾來說，一想到就令人鼻酸啊～每個人都有深藏在心底不願回想起的過往，而最後方芮欣還是選擇去面對那害怕想起來的罪業。

＃「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易。」

來自張老師所說，更是提醒大家別忘了，如今擁有的一切都是踩著前人的犧牲得來，哪怕是我們看待理所當然的自由，也要知道一切有多得來不易，必須好好珍惜並且勇敢捍衛。

＃「把所有的痛苦都留在過去，就這麼忘了不好嗎？」

當然就這麼逃避感覺心裡會比較好過，但其實不然，不去正視那份痛苦，就會永遠被困在走不出的過去。

＃「願你能平凡而自由的活著。」

張老師即使入獄，心裏最掛心依舊是學生們，這最深切的渴望，所願的不過就是平凡、自由。

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