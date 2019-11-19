fb ig video ETtoday search mobile

金馬前戲／回味《返校》揪心6金句：「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易」

> >

編輯／JJ 圖／翻攝自《返校》電影劇照、FB@DetentionTheMovie

第56屆金馬獎即將在11／23（六）舉行，《返校》以大舉入圍12項之姿進軍角逐今年金馬獎，備受觀眾評審看好。電影《返校》背景設定在台灣早期戒嚴時期「白色恐怖」時代，相信大家在劇中都有深刻的共鳴與感動之處，在金馬56前夕，就讓我們一起來回味一下《返校》中揪心的經典台詞～

＃「只要我們還活著，就有很多事可以去期待」

不管身處於什麼樣的時代，面臨什麼樣的窘境，都要記得最重要的是，只要還活著，就有可能改變。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

＃「人不是應該生而自由嗎？不就是看幾本書而已，為什麼會變成這樣子？」

許多觀眾都認為這句話非常的揪心，在那個禁書、禁歌的年代，不論是對創作者還是讀者百姓，都被剝奪了人生而該擁有的自由。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

＃「你是忘記了，還是害怕想起來？」

最強打的這句台詞，如果沒看過電影或許無法了解箇中含義，但是對於觀賞過的觀眾來說，一想到就令人鼻酸啊～每個人都有深藏在心底不願回想起的過往，而最後方芮欣還是選擇去面對那害怕想起來的罪業。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

＃「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易。」

來自張老師所說，更是提醒大家別忘了，如今擁有的一切都是踩著前人的犧牲得來，哪怕是我們看待理所當然的自由，也要知道一切有多得來不易，必須好好珍惜並且勇敢捍衛。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

＃「把所有的痛苦都留在過去，就這麼忘了不好嗎？」

當然就這麼逃避感覺心裡會比較好過，但其實不然，不去正視那份痛苦，就會永遠被困在走不出的過去。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

＃「願你能平凡而自由的活著。」

張老師即使入獄，心裏最掛心依舊是學生們，這最深切的渴望，所願的不過就是平凡、自由。

▲返校。（圖／翻攝自《返校》）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

金馬, 金馬56, 返校, 金句, 王淨
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

偶像醜照表情包變搞笑插畫　經典「MINO問號」欠收藏，連女神IU也逃不過 林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題 韓星寶寶藍髮氾濫　IU回歸巡演改用「星光紫」新髮色電翻粉絲 GD操刀的NIKE小花球鞋好想擁有！設計細節一次看，台灣12月上市 雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合 星巴克11／18買一送一又來了！　會員喝咖啡費用省一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面