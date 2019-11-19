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Jo Malone創辦人攜手ZARA推出夢幻香水　8款香氛，免千元就能擁有

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編輯／Duke

香水品牌Jo Malone London於1999年賣給雅詩蘭黛集團後，創辦人Jo Malone直到2011年才又創立了「Jo Loves」。然而，Jo Malone除了繼續替Jo Loves調香外，近日更是攜手ZARA推出8種不同氣味的「ZARA EMOTION」平價香水，一起來看看吧！

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出8種不同氣味的「ZARA EMOTION」香水。（圖／翻攝自ZARA）

此次的「ZARA EMOTION」香水系列延續Jo Loves的簡約風格與多樣化的香氣，其設計以純白的標籤搭配著漆黑的瓶蓋，而香氣方面則擁有8種不同內容調製而成的氣味，像是使用薰衣草、檀香、麝香的「BOHEMIAN BLUEBELLS」以及使用佛手柑、柑橘、橙花的「AMALFI SUNRAY」。另外，對於香氣拿不定主意的朋友，可以選擇擁有8種氣味的香水收藏禮盒，而每罐的容量為40ml。

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲（左）VETIVER PAMPLEMOUSSE香調為葡萄柚與香根草，（右）WATER LILY TEA DRESS香調為佛手柑、薄荷、麝香。（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲（左）EBONY WOOD香調為粉紅胡椒、丁香 、烏木，（右）AMALFI SUNRAY香調為佛手柑、柑橘、橙花（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲（左）TUBEREUSE NOIR香調為伊蘭、晚香玉、檀香，（右）FLEUR D'OANGER香調為橙花、橙花油、伊蘭伊蘭。（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲（左）FLEUR DE PATCHOULI香調為牡丹、廣藿香、癒創木，（右）BOHEMIAN BLUEBELLS香調為薰衣草、檀香、麝香（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲擁有8種氣味的香水收藏禮盒。（圖／翻攝自ZARA）

▲Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列。（圖／翻攝自ZARA）

▲40ml的香水。（圖／翻攝自ZARA）

由Jo Malone攜手ZARA推出的「ZARA EMOTION」香水系列，目前僅有英國ZARA與英國ZARA官網有販售，定價方面40ml英鎊15.99元（約台幣640元）、90ml英鎊25.99元（約台幣1,040元）、香水收藏禮盒英鎊99.99元（約台幣4,000元），有興趣的朋友都可以官網購買喔！

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關鍵字：

JoMalone, London, 雅詩蘭黛, JoLoves, ZARA, 香水, 薰衣草, 麝香, 英國
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