聖誕節該買什麼？選Burberry節日系列就對了，鍊帶卡片夾小包控必收

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時序進入11月中，代表著聖誕節即將到來，因此各大品牌都準備為此推出限定商品，其中，隨著Burberry創意總監Riccardo Tisci攜手品牌大使周冬雨、劉亞仁以及前法國第一夫人Carla Bruni（卡拉布魯妮）帶來聖誕節廣告後，Burberry也正式公布這次的節日系列，其中包含多款自用送禮兩相宜的單品，一起來看看吧！

▲創意總監Riccardo Tisci攜手品牌大使周冬雨、劉亞仁以及前法國第一夫人Carla Bruni拍攝聖誕節廣告。（圖／品牌提供）

▲全新2019 Burberry節日系列。（圖／翻攝自Burberry，以下同）

此次的節日系列，Burberry一次釋出多款全新的單品，像是圍巾、項鍊、卡片夾、包款、配件等，其中，擁有抗水塗層帆布的卡片夾配有可拆式鍊帶，平時可作為小包配戴，而圍巾則使用保暖的喀什米爾羊毛製成，因此這些節日系列禮品，不論是要自行配戴或是當作聖誕禮物都可以喔！

▲（左起）男、女皆可配戴的經典格紋喀什米爾圍巾，約NT$28,900，人造皮草和皮革兔子吊飾，約NT$13,800。

▲（左起）採用鍍金黃銅製成的字母「A」吊飾鍍金項鍊，共有26個英文字母選擇，約NT$14,800；小型條紋皮革TB 包，約NT$85,000。



▲（左起）Horseferry印花卡片夾附鍊帶，平時可作為小包配戴，約NT$17,200；花押字條紋環保帆布Airpod保護套，NT$7,400

目前Burberry節日系列已經可於Burberry官網與全台各大專櫃購入，交換禮物也多一個很棒的選擇。

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此外，根據IG爆料帳號@dezinedope的消息，Dior X Nike的聯名系列也有了最新的進展，那就是雙方預計使用Air Jordan 1作為聯名系列的主打，並且將結合Dior經典的Oblique提花帆布，其中，該系列預計限量發售1,000雙，定價為美金2,000元（約台幣60,000元），若是該計畫真的實現，那麼有史以來最豪華與品質最好的Air Jordan 1，將會在2020年迎來發售。