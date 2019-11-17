林志玲夫妻同心禮服穿同牌　浪漫Ralph Lauren訂製嫁紗詳細解析

▲林志玲爸爸林繁男牽著女兒走出新娘房，前往儀式會場。（圖／記者李毓康攝）



記者張妤瑄／台北報導

「第一名模」林志玲堪稱開啟台灣名模藝人的始祖，今（11／17）她與AKIRA在台南舉辦婚禮，即使席開僅12桌，想低調進行，仍讓全亞洲媒體都關注。新人目前已走完傳統儀式流程，林志玲的白紗也曝光，她力挺老公AKIRA代言的Ralph Lauren，事前就秘密進行量身訂製，典雅浪漫的設計，優雅走入下一階段的人生。

▲林志玲、AKIRA夫妻同心從禮服選擇就能瞧見端倪，兩人都穿AKIRA代言品牌Ralph Lauren的禮服。（圖／品牌提供）



林志玲的Ralph Lauren訂製白紗，修身的剪裁完美展現新娘凹凸有致的S曲線，頸部與肩部則點綴了大小不一的珍珠，用典雅的方式為新娘「打光」，細膩光澤為新娘加分，且她還搭配超長頭紗，讓整體更顯浪漫。

▲林志玲穿Ralph Lauren特別訂製款白紗，AKIRA穿Purple Label三件式燕尾服翩翩登場。（圖／品牌提供）



AKIRA則穿Ralph Lauren Purple Label黑色雙排扣西裝燕尾禮服，三件式禮服相當正式，黑色燕尾搭配白色背心與領結，一派紳士翩翩的絕佳狀態，抱得美人歸。

▲稍早進行儀式時，AKIRA掀開林志玲頭紗橋段，畫面十分動人。（圖／記者李毓康攝）



受邀參加婚禮的賓客，包括林志玲凱渥恩師洪偉明、邱瓈寬、蔡康永、小S夫妻、陳怡蓉夫妻等人，皆盛裝出席獻上祝福。

▲林志玲恩師洪偉明稍早抵達準備觀禮。（圖／記者李毓康攝）



▲林志玲、AKIRA婚宴選在台南美術館一館舉行。（圖／記者李毓康攝）



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