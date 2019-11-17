林志玲出閣行頭自己買　TASAKI珍珠耳環、15萬元新娘鞋陪嫁

▲林志玲無名指戴AKIRA獻上的訂製款求婚鑽戒。（圖／Ralph Lauren提供）

記者陳雅韻／綜合報導

44歲台灣第一名模林志玲，今與38歲日本「放浪兄弟」成員AKIRA在台南舉辦婚禮與宴客，她的新娘造型與配件，流露她追求優雅與浪漫的風格，且不像多數明星舉辦婚禮靠贊助，志玲姐姐喜歡的東西自己買，因為大婚這天所穿戴的一切，都是一生難忘的珍貴見證。

▲林志玲佩戴5萬1000元的TASKI Kugel珍珠耳環。（圖／TASAKI提供）

▲AKIRA亮出風格簡潔的素面婚戒。（圖／記者李毓康攝）

林志玲因有浪琴表（Longines）代言，珠寶品牌選擇本來就受限，今她選擇出席公開活動常搭配的日本真珠品牌TASAKI，佩戴5萬1000元的TASKI Kugel珍珠耳環搭配Ralph Lauren珍珠領白紗；而AKIRA獻給她的求婚鑽戒，則是舖鑲一圈鑽的訂製款造型戒指，夫妻倆的婚戒則是簡潔雅致的線戒，低調未透露品牌。

▲林志玲穿Ralph Lauren珍珠領白紗搭配同品牌的新娘鞋。（圖／記者李毓康攝）

新娘除了珠寶、嫁紗受矚目，一般結婚習俗新娘鞋必須要全新，且以白色、紅色、粉色婚鞋、金色、銀色、裸色等亮色系的婚鞋最受歡迎，重視傳統的林志玲完全遵循傳統，穿著Ralph Lauren銀白色高跟鞋搭配珍珠白紗；晚間宴客時，又換上豪氣買下的精品鞋履品牌Jimmy Choo要價逾15萬元的Cinderella水晶鞋，讓她當最耀眼的新娘。

▲林志玲婚宴時換穿蘇菲雅粉色禮服搭配Jimmy Choo水晶鞋。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲豪氣買下157,800元的Jimmy Choo水晶鞋。（圖／品牌提供）