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金馬前戲／《陽光普照》觸動人心5金句　「我們都曾受過傷，才能成為彼此的太陽」

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編輯／JJ 圖／翻攝自《陽光普照》劇照

很快的，第56屆金馬獎頒獎典禮已近在眼前，今年同樣有非常多的優質好電影入圍獎項，其中導演鍾孟宏作品《陽光普照》更是許多人推薦必須去電影院認真觀賞的一部！僅次於《返校》，《陽光普照》一口氣入圍了「最佳影片」、「原著劇本」、「最佳男女主角」等11項提名，細膩描繪一個家之間的情感，以下幾句台詞，更是十分觸動人心、久久徘徊於腦中：

《無雷》

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＃「我們都曾受過傷，才能成為彼此的太陽」

因為受過傷才了解痛苦的滋味，彼此都受過傷也才能越過築起的心牆，攜手前進，成為彼此的太陽，給予照耀、溫暖，並引領走向正確的出口。

▲《陽光普照》。（圖／翻攝自《陽光普照》劇照）

＃「家不一定能遮風避雨，但能讓大家安身立命。」

「家家有本難年的經」，每個人的家中或多或少都有些狀況，可能物質上甚至做不到能夠遮風避雨，但是自始至終，家都還是會在這裡，互相扶持、讓生活有著落、精神有所寄託。

▲《陽光普照》。（圖／翻攝自《陽光普照》劇照）

＃「長大後才明白，世界上沒有人比家人更愛你。」

出生時第一眼是家人，死後會祭拜的也是家人，越長越大發現真心朋友越來越少，也漸行漸遠，真正永遠不會離開的始終是家人。

▲《陽光普照》。（圖／翻攝自《陽光普照》劇照）

＃「最親愛的家人，有時也是互相傷害的敵人。」

越是親密的關係，就越可能疏忽了體諒，表面上天天相處住在同一個屋簷下，彼此內心的距離卻相隔遙遠，在彼此不夠真正了解的情況下，就可能在爭執中互相傷害，也正因為是家人，互相攻擊就更加毫不留情。

▲《陽光普照》。（圖／翻攝自《陽光普照》劇照）

＃「他把所有的好都給別人，忘了留一點給自己。」

當個溫暖的太陽最公平，24小時照亮，但是也不能總跟太陽一樣，義無反顧地燃燒自己只為了照亮別人，要記得不論如何照顧身邊的家人，也別忘了對自己好，只為成為別人的天使，終究有天是會受不了、再也撐不下去的！

▲《陽光普照》。（圖／翻攝自《陽光普照》劇照）

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關鍵字：

金馬, 金馬56, 陽光普照, 金句, 許光漢, 巫建和
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